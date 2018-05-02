В акватории Южно-Китайского моря начался очередной сезонный запрет на рыболовство

Хайкоу, 2 мая / Синьхуа / — 1 мая в 12:00 в акватории Южно-Китайского моря /ЮКМ/ начал действовать летний сезонный запрет на ловлю рыбы, который продлится три с половиной месяца.

Согласно правилам Министерства сельского хозяйства КНР , запрет, который завершится в 12:00 16 августа, охватывает находящуюся под юрисдикцией КНР акваторию ЮКМ, обозначенную 12 градусами северной широты и разделительной чертой морских акваторий провинций Фуцзянь и Гуандун /включая залив Бэйбу/. В период действия запрета в названной акватории запрещается любой вид рыболовства, за исключением использования удильных принадлежностей.

Как сообщили в управлении по морским делам и рыбному хозяйству провинции Хайнань, начиная с прошлого года срок действия летнего запрета на рыболовство в акватории ЮКМ продлен с двух с половиной до трех с половиной месяцев, что сыграло позитивную роль в восстановлении рыбных ресурсов.

В период с 1 марта по 30 июня текущего года в руслах ряда рек на территории пров. Хайнань также впервые вводится запрет на рыболовство, сообщило данное управление. -0-