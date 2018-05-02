Ямальские казаки выпустили нагрудный знак «Потомок участника ВОВ»

Претендовать на ношение знака смогут только те, кто докажет прямое родство с участником Великой Отечественной войны.

Почти также как сто лет назад

Идея создания такого знака назрела у ямальского историка и казака Геннадия Зайцева. Говорит, не давала покоя года два, нынче за дело взялся рьяно: обсудил целесообразность с коллегами-учеными. Поддержали. Даже нашли прецедент в нашей истории. К столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года Совет Министров постановил разрешить ношение медалей, которые остались в семьях в качестве реликвий, прямым потомкам. Носить медаль могли те, кто доказывал свое старшинство в роду, это право переходило по наследству. Позволение носить бронзовые медали потомкам не только дворян, но и купцов привело к массовому изготовлению бронзовых медалей в различных частных мастерских.

— Мы один раз в год идем с фотографиями наших отцов в бессмертном полку, а этот знак можно носить каждый день. Это ответ тем, кто начинает в интернетах писать разные нелепости об истории и героях войны. Должен еще отметить, что 90 процентов молодых украинских бандеровцев — внуки солдат Победы. Мы должны им показать, что прямые потомки солдат Победы и гордимся этим, а Бандера — это враг человечества, что его идеология враждебна, — сказал Геннадий Зайцев.

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Однако придумать и заручиться поддержкой научного сообщества ямальскому казаку было мало. Он задумал, как сам выражается, легализовать этот нагрудный знак и обратился с просьбой к атаману Обско-Полярной казачьей линии, депутату Заксобрания Ямала Валерию Степанченко . ОПКЛ Союза Казаков России этот знак принял, учредил и опубликовал приказ на сайте летка.ру, чтобы исключить плагиат идеи и эскиза знака. Кстати, по положению к знаку прилагается еще и удостоверение.

Сейчас казаки составляют списки желающих получить такой знак, в преддверии дня Победы его актуальность особенно высока. Зайцев даже предложил создать общественный совет при «бессмертном полку», который будет рассматривать заявления. При наличии документов, подтверждающих родство, данные участника ВОВ будут сверены с теми, что опубликованы на сайте «Подвиг народа».

— Важно понимать, что этот знак не потомка ветерана, труженика тыла, а именно прямого потомка участника войны. Почему мы ушли от слова ветеран? Тогда бы обиделись дети и внуки участников, которые не дожили, остались в 41-м и 45-м годах, они же не стали ветеранами, — отмечает собеседник.

Вместо Ордена Отечественной войны — фотография комбата

По признанию Геннадия Зайцева, за основу знака он предлагал взять орден Отечественной войны, и на его фоне лентой пустить надпить «Потомок участника Великой Отечественной войны 1941–1945». Орден выпускался только в годы войны, последний раз — к 40-летию Победы, больше, по заверению собеседника, его не будет. Однако, казачьему медальеру — 80-летнему Юрию Бахареву — решение виделось иным. В центре знака он представлял знаменитую фотографию комбата, поднимающего в атаку бойцов, которая была сделана за минуту до его гибели.

— Я не изобразил Орден Отечественной войны, потому что многие могут решить, что не достойны его, раз у предка не было такого ордена. Двух моих дедов призвали в 41-м, и, как бабушка говорила: «В том же годе сгинули». Мало кто выжил с первого призыва, тогда и медалей— то не давали. Поэтому я звезду сделал. Под звездой у нас воевали абсолютно все — на каждой пилотке и фуражке звезда. И по знаку сразу понятно, с какой стороны воевал предок, — комментирует свое решение тюменский медальер Юрий Бахарев.

Никаких компьютеров, только ручная работа

В своем ремесле Юрий Николаевич не использует компьютер, эскиз и матрицу до сих пор делает вручную. На вопрос: почему? хитро щуря глаз отвечает:

— Когда изобрели фотоаппарат, фотографы смеялись над художниками, мол, ваш век кончился! Но сами понимаете: или картина, или репродукция — что лучше? Так и тут. Или компьютерная работа, или ручная.

От изготовления матрицы до готового знака Юрий Николаевич всю работу делает сам: штампует, вырубает, полирует, раскрашивает. В качестве материала использует листовую латунь, проволоку и алую автомобильную эмаль.