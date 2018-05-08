История салютов Победы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая 2018 года в России пройдут ежегодные торжества, посвященные годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Москве , городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, состоятся праздничные салюты.

Традиция отмечать крупные победы Красной армии артиллерийскими салютами появилась в 1943 году. По свидетельству маршала Советского Союза Андрея Еременко , автором этой идеи был Верховный главнокомандующий в годы войны Иосиф Сталин (Джугашвили).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории салютов Победы в Советском Союзе и современной России.

Салюты в годы Великой Отечественной войны

Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 года в честь освобождения советскими войсками от немецких оккупантов городов Орел Белгород . Согласно приказу Сталина, в столице было произведено 12 артиллерийских залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Стрельбу холостыми зарядами вели 100 зенитных орудий и 24 горные пушки кремлевского дивизиона.

Позднее в 1943 году было установлено три категории салютов — в зависимости от масштаба военных достижений. 1-я степень (24 залпа из 324 орудий) — в ознаменование особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР и иностранных государств, достижения советскими войсками госграницы, завершения войны с союзниками Германии . Первый такой салют состоялся 6 ноября 1943 года в день освобождения Киева, последний — 3 сентября 1945 года в честь победы над Японией . Всего в 1943-1945 годах было произведено 26 салютов 1-й степени.

Вторая степень (20 залпов из 224 орудий) — в честь освобождения крупных городов, завершения важных операций, форсирования больших рек. За годы войны состоялось 206 таких салютов. Первый из них был дан 23 августа 1943 года в честь освобождения Харькова , последний — 8 мая 1945 года в честь взятия городов Яромержице и Зноймо в Чехословакии и Голлабрунн и Штоккерау в Австрии

Третья степень (12 залпов из 124 орудий) — по поводу «важных военно-оперативных достижений»: овладения значимыми железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения крупных группировок врага. В годы войны произведено 122 салюта 3-й степени: первый был дан 30 августа 1943 года в честь освобождения Таганрога , последний — 8 мая 1945 года в честь взятия советскими войсками города Оломоуц в Чехословакии.

Салюты назначались приказом Верховного главнокомандующего и проходили в Москве. Единственным исключением стал салют 1-й степени в Ленинграде 27 января 1944 года в честь полного снятия блокады города. В отличие от остальных, приказ о его проведении был подписан командующим Ленинградским фронтом генералом армии Леонидом Говоровым

Белосток в Иногда салюты в честь побед советских войск давались несколько раз за вечер. Так, по пять салютов 2-й степени было произведено 27 июля 1944 года (в связи с взятием городов Станислав, Львов Польше ; Шяуляй, Даугавпилс Литве и Резекне в Латвии ) и 22 января 1945 года (Инстербург, Хоэнзальц, Алленштайн, Гнезен, Остероде , Дойтш-Айлау в Восточной Пруссии).

Сразу два салюта 1-й степени и три 2-й состоялись 19 января 1945 года в связи с освобождением польских городов Краков Лодзь , Кутно, Томашув, Гостынин, Ленчица и ряда других. Всего в годы войны было произведено 355 салютов, которые также сопровождались фейерверком разноцветных сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.

9 мая 1945 года в ознаменование победы над Германией в Москве был дан салют из 30 артиллерийских залпов одной тысячи орудий. Он сопровождался перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.

Послевоенные годы

В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая в 21:00 по местному времени (позднее — в 22:00) производился салют из 30 (в 1956-1964 годах — 20) артиллерийских залпов. В 1985 году на 40-летие Победы был дан салют из 40 залпов. Список городов, где давался салют, публиковался в приказе министра обороны СССР. Среди них постоянно были Москва и Ленинград, столицы союзных республик, а с 1960-х годов — города-герои и центры военных округов, флотов и флотилий.

В 1967 году для проведения салюта в Москве в Таманской дивизии был сформирован специальный взвод салютных установок. Сейчас он носит название 449-го отдельного салютного дивизиона.

В 1995 году положение о том, что День Победы 9 мая «ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом» было включено в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подписанный президентом РФ Борисом Ельциным