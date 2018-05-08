5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

9 мая, в честь Великой Победы, праздничные салюты и фейерверки в Москве запустят с 33 городских площадок. Небо над вечерним городом украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Традиция праздничных салютов в столице была заложена 5 августа 1943 года. Тогда в честь освобождения Белгорода и Орла салюты были организованы «подручными средства» — артиллерийскими расчетами гарнизона Кремля и войск ПВО. 9 мая 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне также был дан салют из 30 залпов из тысячи артиллерийских орудий. Каждый орудийный залп сопровождался направленным цветным лучом прожектора.

В этом году над городом прозвучит более 80 тысяч залпов. Пиротехнические шоу начнутся в 22:00 и продлятся около пяти минут.

"Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек", — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Помимо Парка Горького и парка Победы, фейерверки будут запущены в Сокольниках, в парках «Красная Пресня» и «Кузьминки», Таганском и Лианозовском парках, саду "Эрмитаж" , в саду имени Баумана и др. При этом единой стандартной программы нет. Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков.

Откуда лучше всего наблюдать за самыми яркими салютами Победы?

Самая первая и очевидная идея — отправиться в Парк Победы. Пожалуй, самая выгодная точка обзора действительно находится там, около монумента Победы на Поклонной горе. Там можно хорошо разглядеть не только сам салют, но и работу артиллерийских расчетов.

Отличный вид на столичное небо, по которому россыпью вспыхивают фейерверки, также откроется на центральной смотровой площадке около МГУ . Оттуда можно будет увидеть сразу несколько салютов. Главный минус этого варианта лишь в том, что он всем известен и чтобы занять удобную позицию придется приехать заранее. В качестве альтернативы Воробьевым горам можно пойти на смотровую площадку у РАН , 9 мая и там наверняка будет людно.

Насладиться салютом, а заодно и сделать эффектное селфи, можно на одном из мостов в центре Москвы. Идеально для этого подходит Большой Каменный мост, расположенный около Кремля. Недостаток этого варианта также заключается лишь в том, что он всем известен и придя в последний момент, сложно будет найти хорошую точку для обзора. Впрочем, можно найти альтернативные варианты и посетить в этот вечер другие мосты, с которых также хорошо виден салют — Крымский мост около Парка Культуры, Патриарший Мост около храма Христа Спасителя или мост «Багратион».

Еще одна неожиданная идея, откуда можно хорошо рассмотреть салют — это Москва-река. У большинства организаторов речных прогулок по столице есть специальных предложения на 9 мая, которые помимо самой прогулки включают в себя развлекательную программу, а иногда даже и небольшой фуршет. Стоимость билета начинается с 2-2,5 тыс. рублей.

Еще одна неожиданная идея, откуда можно хорошо рассмотреть салют — это Москва-река. У большинства организаторов речных прогулок по столице есть специальных предложения на 9 мая, которые помимо самой прогулки включают в себя развлекательную программу, а иногда даже и небольшой фуршет. Стоимость билета начинается с 2-2,5 тыс. рублей.