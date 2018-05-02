Ещё
Обзор московских событий в СМИ за 2 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор московских событий в СМИ за 2 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Известия». Новая вакцина от герпеса поможет искоренить заболевание Ученые разработали инновационный отечественный препарат для профилактики и лечения вируса. ссылка
«Известия». Долгая кокаиновая дорога Как русские следователи оборвали историю самого могущественного наркосиндиката планеты. ссылка
«Газета.Ru». Умерла М. Кулиева На 98-м году жизни умерла оперная певица Мая Кулиева. ссылка
«Аргументы и Факты». Байк рулит. Где в Москве можно взять велосипед на прокат? Потеплело, а значит, пора достать с антресолей свои велосипеды или смело продолжить пользоваться прокатными. ссылка
«Аргументы и Факты». Другая школа. По-новому учится только первое поколение москвичей Депутаты Мосгордумы побывали на уроках в школе № 1547 на ул. Белореченская. ссылка
«Аргументы и Факты». Без вспышки. Как Москву уберегли от эпидемии гриппа? Впервые за долгие годы столица пережила холодный сезон без серьезных вспышек инфекционных вирусных болезней. ссылка
«Аргументы и Факты». Третье лето с «Московской сменой». Столичным школьникам скучать не придется Накануне летних каникул перед родителями встает важный вопрос: где целыми днями будет ребенок, если не уедет из города? ссылка
«Аргументы и Факты». Мы все в строю «Бессмертного полка». Мэр С. Собянин отвечает читателям «АиФ» На вопросы читателей «Аргументов и фактов» отвечает мэр Москвы Сергей Собянин. ссылка
«Комсомольская правда». В Москве задержали школьника, который кухонным ножом зарезал девушку 15-летний подросток подкараулил свою жертву у банкомата, чтобы ограбить. ссылка
«Комсомольская правда». Аэрофлот открывает прямые рейсы в Саранск Аэрофлот открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. ссылка
«Московская правда». В Москве ожидается самый знойный день за 40 лет Небывалая жара придет в столичный регион в среду, 2 мая. ссылка
«Московская правда». В Москве построят еще одну канатную дорогу Столичные власти готовы поддержать строительство канатной дороги на севере города. ссылка
«Вечерняя Москва». Чем удивит «Московская весна a cappella» после первомая Горожан ждут не только множество музыкальных номеров, но и масса других развлечений. ссылка
«Вечерняя Москва». Сотни московских болельщиков посетили офис прямых продаж билетов на ЧМ-2018 За первый день работы в Москве офиса прямых продаж билетов на чемпионат мира по футболу его посетили сотни человек. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин поздравил ветеранов с Первомаем и наступающим Днем Победы По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году в первомайском шествии приняли участие более 130 тыс. жителей города. ссылка
«RT». В первомайских гуляньях в Москве приняли участие более 1,5 млн человек В Москве в массовых мероприятиях и народных гуляньях по случаю Первомая приняли участие более 1,5 млн человек. ссылка
«Парламентская газета». Застройщиков обязали организовывать пункты досмотра при возведении мостов Правительство скорректировало требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на этапе их проектирования и строительства. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Свыше 3,4 млн человек пришли на первомайские мероприятия в более 2,1 тыс. населенных пунктах РФ Летний сезон в Парке Победы 1 мая откроет чемпион мира по боксу Константин Цзю МВД: Более 1,5 млн человек приняли участие в первомайских мероприятиях и народных гуляниях в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана88
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко21
Украина теряет шанс остановить «Северный поток-2»49
Убивший девушку подросток-игроман задержан в Москве42
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение