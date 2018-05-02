Обзор московских событий в СМИ за 2 мая

«Известия» . Новая вакцина от герпеса поможет искоренить заболевание Ученые разработали инновационный отечественный препарат для профилактики и лечения вируса. ссылка

«Известия». Долгая кокаиновая дорога Как русские следователи оборвали историю самого могущественного наркосиндиката планеты. ссылка

Аргументы и Факты ». Байк рулит. Где в Москве можно взять велосипед на прокат? Потеплело, а значит, пора достать с антресолей свои велосипеды или смело продолжить пользоваться прокатными. ссылка

«Аргументы и Факты». Другая школа. По-новому учится только первое поколение москвичей Депутаты Мосгордумы побывали на уроках в школе № 1547 на ул. Белореченская. ссылка

«Аргументы и Факты». Без вспышки. Как Москву уберегли от эпидемии гриппа? Впервые за долгие годы столица пережила холодный сезон без серьезных вспышек инфекционных вирусных болезней. ссылка

«Аргументы и Факты». Третье лето с «Московской сменой». Столичным школьникам скучать не придется Накануне летних каникул перед родителями встает важный вопрос: где целыми днями будет ребенок, если не уедет из города? ссылка

«Аргументы и Факты». Мы все в строю «Бессмертного полка». Мэр С. Собянин отвечает читателям «АиФ» На вопросы читателей «Аргументов и фактов» отвечает мэр Москвы Сергей Собянин. ссылка

Комсомольская правда ». В Москве задержали школьника, который кухонным ножом зарезал девушку 15-летний подросток подкараулил свою жертву у банкомата, чтобы ограбить. ссылка

«Комсомольская правда». Аэрофлот открывает прямые рейсы в Саранск Аэрофлот открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. ссылка

Московская правда ». В Москве ожидается самый знойный день за 40 лет Небывалая жара придет в столичный регион в среду, 2 мая. ссылка

«Московская правда». В Москве построят еще одну канатную дорогу Столичные власти готовы поддержать строительство канатной дороги на севере города. ссылка

«Вечерняя Москва». Чем удивит «Московская весна a cappella» после первомая Горожан ждут не только множество музыкальных номеров, но и масса других развлечений. ссылка

«Вечерняя Москва». Сотни московских болельщиков посетили офис прямых продаж билетов на ЧМ-2018 За первый день работы в Москве офиса прямых продаж билетов на чемпионат мира по футболу его посетили сотни человек. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин поздравил ветеранов с Первомаем и наступающим Днем Победы По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году в первомайском шествии приняли участие более 130 тыс. жителей города. ссылка

«RT». В первомайских гуляньях в Москве приняли участие более 1,5 млн человек В Москве в массовых мероприятиях и народных гуляньях по случаю Первомая приняли участие более 1,5 млн человек. ссылка