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Работы по благоустройству почти 20 дворовых территорий проведут в Митино до конца года
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Работы по благоустройству почти 20 дворовых территорий проведут в Митино до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Митино планируется благоустроить почти 20 дворовых территорий в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В этом году в районе Митино планируется провести благоустройство 18 дворовых территорий. Адресный перечень был составлен с участием жителей, которые голосовали за включение своих дворов в список благоустройства на портале «Активный гражданин», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что на территории района продолжается реконструкция ландшафтного парка «Митино». Как уточняется, основные работы уже завершены. «Этой весной на территории парка будет проведено масштабное озеленение, также планируется установить навигационные таблички, игровые и спортивные элементы», — заключается в материале.
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