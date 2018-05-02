В Японии 64 человека два часа висели вниз головой на застрявших американских горках: видео

Инцидент случился в парке аттракционов Universal Studios Japan в японской Осаке . Спасатели не могли подобраться к пассажирам почти два часа.

Посетители американских горок в парке аттракционов Universal Studios Japan в японской Осаке столкнулись с неприятной поломкой оборудования. Об этом сообщает New York Times.

Вагонетки аттракциона, на которых в тот момент находились 64 пассажира, экстренно остановились из-за поломки на высоте в 30 метров. Посетители парка развлечений висели вниз головой на протяжении двух часов.

Из-за плохой доступности спасатели долго не могли подобраться к застрявшим на огромной высоте людям. К счастью, все пассажиры аттракциона были эвакуированы без опасности для жизни. Администрация парка принесла извинения за сбой и объяснила, что проблема была вызвана двигателем-регулятором на рельсах.