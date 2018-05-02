В Бразилии профсоюзы отметили Первомай митингами в поддержку экс-президента Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 2 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева /. Манифестации в поддержку экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который отбывает наказание по делу о коррупции, состоялись во вторник в нескольких городах. Организаторами акций выступили профсоюзы и левые общественно-политические силы.

"В День трудящегося — с Лулой!" — с таким лозунгом Центральное объединение профсоюзов в Facebook призывало сограждан выйти на улицы 1 мая. Эта дата выбрана неслучайно: сторонники Лулы да Силвы считают одной из его главных заслуг разработку и принятие трудового законодательства, защищающего права наемных работников. Оно действовало в стране до недавнего времени, но несколько месяцев назад было изменено нынешним главой государства Мишелем Темером.

1 мая в Бразилии — выходной день. В итоге акции протеста против ареста экс-президента состоялись, в том числе в Рио-де-Жанейро, Куритибе, Сан-Паулу , Форталезе и Гоянии

Самба протеста в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро манифестанты собрались во второй половине дня на площади XV в центре города, недалеко от портовой зоны. Как убедилась корреспондент ТАСС, число митингующих исчислялось несколькими сотнями человек. Масштаб акции разочаровал некоторых ее участников, которые ожидали увидеть больше своих единомышленников.

"К сожалению, люди пребывают в апатии на фоне всего происходящего в нашей политике, но в любом случае нужно искать положительные моменты. Многие пришли сюда бороться за демократию и против несправедливости, которая совершается в отношении Лулы [да Силвы]", — сказала ТАСС одна из митингующих, врач Мария Асунсьон . Другой участник акции, инженер Рони Оливейра Алвес, высказал мнение, что большинство активных сторонников Лулы да Силвы отправилось на акцию протеста в город Куритиба . Именно там в здании регионального отделения федеральной полиции с 7 апреля отбывает наказание экс-президент.

"Я тоже сначала подумал, что здесь мало людей. Но все-таки мне кажется, что наибольшая концентрация [сторонников экс-президента] сейчас в Куритибе", — сказал Оливейра Алвес. По его мнению, заключение Лулы да Силвы в тюрьму незаконно и преследует политические цели.

В расчете на привлечение дополнительного числа участников акции ее организаторы сделали ставку на элемент карнавала. Они нарядили некоторых единомышленников в черные костюмы с именами судей Федерального верховного суда — таким образом планировалось создать зловещий образ людей, разрешивших отправить Лулу да Силву за решетку. Для музыкального сопровождения был приглашен коллектив, который в ритме самбы исполнил композиции политического содержания. В частности, одна из песен, посвященных Луле да Силве, называлась «Свобода, свобода раскрывает крылья над нами».

Перед выступлением музыканты раздали присутствующим треугольные картонки с фотографией экс-президента и словами этой композиции. Всем желающим предлагалось подпевать и пританцовывать вместе с исполнителями.

На митинге также присутствовали продавцы сувениров с политической символикой, без которых в Бразилии не обходится практически ни одна манифестация. На этот раз наибольшей популярностью пользовались красные футболки с изображением Лулы да Силвы и лозунгом «Свободу Луле!», а также полотенца с портретом действующего президента Бразилии Мишела Темера и надписью «Путчист». Противники главы государства считают государственным переворотом процесс импичмента бывшего национального лидера Дилмы Руссефф , по итогам которого Темер пришел к власти.

Митинг-концерт в Куритибе

Наиболее масштабная акция в поддержку Лулы да Силвы, как и предполагали манифестанты из Рио-де-Жанейро, состоялась в городе Куритиба на юге Бразилии. По данным правоохранительных органов, в митинге приняли участие около 5 тыс. человек. Организаторы заявили о 40 тыс. демонстрантов.

Как сообщил телеканал Globo, перед протестующими выступили политические деятели, в том числе действующие депутаты и сенаторы, избранные в парламент от левых сил. Их речи чередовались с песнями и музыкальными композициями в исполнении ряда известных бразильских музыкантов, которые приехали в Куритибу, чтобы поддержать Лулу да Силву. Один из участников акции, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, представляющий левую Партию трудящихся, в очередной раз заявил, что отбывающий тюремное наказание экс-президент все же будет выдвинут на пост главы государства от этой политической силы.

Аддад, которого многие местные аналитики считают возможной альтернативой Луле да Силве в качестве кандидата на президентское кресло, заявил, что не будет баллотироваться, так как это стало бы проявлением неуважения к экс-главе государства. «Мы не обсуждаем альтернативы Луле [да Силве]», — цитирует бывшего мэра газета Folha de S.Paulo.