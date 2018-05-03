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Прокуратура заинтересовалась оборотом наркотических веществ в одной из клиник Нижнего Новгорода
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Прокуратура заинтересовалась оборотом наркотических веществ в одной из клиник Нижнего Новгорода 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Прокуратура провела проверку одной из стоматологических клиник Советского района Нижнего Новгорода. Сообщается, что центр осуществляет деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники стоматологического центра, который располагается на улице Краснозвездной, нарушили законодательство в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Они не вносили необходимые сведения о расходе прекурсора при заполнении журналов регистрации операций за 2017–2018 годы.
Руководителю медицинского центра внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.
Напомним, прокуратура выявила многочисленные нарушения в детских кружках и секциях Нжегородской области.
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