Прокуратура заинтересовалась оборотом наркотических веществ в одной из клиник Нижнего Новгорода

Прокуратура провела проверку одной из стоматологических клиник Советского района Нижнего Новгорода. Сообщается, что центр осуществляет деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники стоматологического центра, который располагается на улице Краснозвездной, нарушили законодательство в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Они не вносили необходимые сведения о расходе прекурсора при заполнении журналов регистрации операций за 2017–2018 годы.

Руководителю медицинского центра внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

Напомним, прокуратура выявила многочисленные нарушения в детских кружках и секциях Нжегородской области.