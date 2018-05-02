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Новый ФОК с бассейном открыли в Коломне
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Новый ФОК с бассейном открыли в Коломне 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«1 мая в пос. Радужный Коломенского городского округа прошло открытие ФОКа с плавательным бассейном «Коломенский». ФОК построен по губернаторской программе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый объект предназначен для организации тренировочного процесса по спортивному плаванию, сеансов оздоровительного плавания для населения, проведению соревнований и физкультурных мероприятий, в том числе тестирования по нормативам ГТО. Бассейн комплекса оборудован четырьмя полноценными дорожками спортивного типа шириной по 2,5 м и длинной по 25 м, имеются стартовые тумбы, информационное табло. Глубина воды в чаше бассейна переменная до 2 м. На втором этаже расположен зал сухого плавания с тренажерами, предназначенными для разминки перед тренировочными занятиями.
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