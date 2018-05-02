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Минфин США продлил сроки транзакций с санкционными компаниями из России
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Минфин США продлил сроки транзакций с санкционными компаниями из России 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений или владения активами Rusal, En+, Gaz, передает Reuters.
Ведомство выпустило лицензию 13А, которая позволяет избавиться от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC до 6 июня.
Изначально планировалось, что транзакции будут прекращены 7 мая.
Ранее министр финансов США Ствиен Мнучин заявил о нежелании разорять «Русал». По его словам, «Русал» не был целью американских санкций против России — они были нацелены на руководителя компании Олега Дерипаску. Мнучин подчеркнул, что если Дерипаска избавится от контрольного пакета акций, то «Русал» будет вычеркнут из санкционного списка.
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