Минфин США продлил сроки транзакций с санкционными компаниями из России

Министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений или владения активами Rusal, En+, Gaz, передает Reuters.

Ведомство выпустило лицензию 13А, которая позволяет избавиться от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC до 6 июня.

Изначально планировалось, что транзакции будут прекращены 7 мая.

Ранее министр финансов США Ствиен Мнучин заявил о нежелании разорять «Русал». По его словам, «Русал» не был целью американских санкций против России — они были нацелены на руководителя компании Олега Дерипаску. Мнучин подчеркнул, что если Дерипаска избавится от контрольного пакета акций, то «Русал» будет вычеркнут из санкционного списка.