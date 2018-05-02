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Американский минфин разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до шестого июня
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Американский минфин разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до шестого июня 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, говорится в сообщении министерства.
Министерство выпустило лицензию 13А, которая дает на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC срок до 6 июня.
Также новой лицензией 12В до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", «Ладога Менеджмент», АО NPV Engineering, группы «Ренова». Все эти компании попали под санкции США по Украине.
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