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Вопросы СВПД можно обсуждать только в рамках «шестерки» и Ирана, заявил МИД
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Вопросы СВПД можно обсуждать только в рамках «шестерки» и Ирана, заявил МИД 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Любые проблемы, касающиеся реализации Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе, могут обсуждаться исключительно в рамках комиссии «шестерки» и Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства. Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД, могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии «шестерки» и Ирана", — сообщила она во время брифинга.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
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