День 2 мая в истории

Всемирный день тунца.

Памятная дата ООН , установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 8 декабря 2016 года

Сегодня тунцовым промыслом занимаются свыше 80 государств. В океанах работают тысячи тунцеловных судов. Для многих стран эта рыба имеет большое значение в продовольственном обеспечение, экономическом развитии и занятости населения.

69 лет назад (1949) был показан первый в СССР футбольный телерепортаж.

73 года назад (1945) советскими войсками была взята столица нацисткой Германии Берлин.

Штурм Берлина начался 25 апреля. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под руководством Ивана Конева вели бои практически за каждую улицу.

2 мая Берлинская группа немецких войск была полностью разбита. Гарнизон, оборонявший город, которым командовал начальник обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлинг, сложил оружие и сдался в плен.

Советскими войсками было взято в плен в Берлине свыше 70 тысяч немецких солдат и офицеров. В их числе был первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати Фриче. Во время допроса он рассказал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь самоубийством.

233 года назад (1785) Екатерина II подписала два законодательных акта: «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» и «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи».

Первый закон предоставил дворянству существенные льготы в сравнении с другими сословиями. Они были освобождены от обязательной службы, уплаты податей, могли организовывать мануфактуры, заниматься промышленным производством и торговлей, а также освобождались от постоя войск, а их имения не подлежали конфискации.

Второй закон устанавливал основы самоуправления городов, учреждал новые выборные городские учреждения, а также расширял круг избирателей.

Горожан поделили на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: «настоящие городские обыватели» (владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства), купцы, ремесленники, иностранцы, «именитые граждане» и «посадские» (все прочие граждане).

Учреждалась «общая градская дума» — постоянно действующий городской орган, состоящий из городского головы и шести гласных.

Император Павел I, придя к власти, ликвидировал губернские дворянские собрания. Также он восстановил телесные наказания лиц благородного происхождения.

254 года назад (1764) в Москве по приказу Екатерины II был заложен Воспитательный дом для «приёма и призрения подкидышей и бесприютных детей».

Под строительство был отдан так называемый Васильевский луг — большой участок между Солянкой и рекой Москвой.

На протяжении 150 лет сироты Воспитательного дома могли получить начальное школьное образование. Их обучали чтению, письму и рисованию. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток, а мальчиков обучали техническим ремеслам.

315 лет назад (1703) в Москве была основана первая в России гимназия.

Её создал лютеранский пастор Эрнст Глюк. Здесь детей «всякого служилого и купецкого чина» обучали языкам и «философской мудрости». По замыслу Глюка выпускники гимназии должны были становиться не просто государственными служащими со знанием языков, а мыслящими и образованными людьми.

Гимназия была расположена на Покровке, во дворце боярина Нарышкина (ныне ул. Маросейка, д. 11).

4 года назад (2014) в Одессе произошли беспорядки, завершившиеся одним из самых трагических эпизодов украинского «евромайдана».

Все началось с потасовки, которая возникла в районе Греческой площади в центре города между сторонниками федерализации Украины с одной стороны и футбольными фанатами «ультрас» и активистами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением радикалами палаточного городка на Куликовом поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного, и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители «антимайдана».

По официальным данным, в результате беспорядков погибли 48 человек, 247 — пострадали. Однако, по данным активистов, которые составили свой собственный список, число погибших составило 56 человек.

За четыре года, прошедшие со дня трагедии, существенного прогресса в расследование причин произошедшего украинские власти так и не достигли.