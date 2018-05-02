Семья заместителя генпрокурора Буксмана жалеет денег на квартплату

История, героями которой стали заместитель Юрия Чайки Александр Буксман и его жена Оксана Капинус, возглавляющая академию Генеральной прокуратуры , началась в жилом комплексе «Итальянский квартал», расположенном в двух километрах от Кремля. Простая московская пенсионерка Нелли Тараскина на протяжении полугода пишет во все инстанции жалобы на УК «Сервис-Групп» из-за якобы завышенных коммунальных платежей. Видимо, пенсионерку не смущает, что она живет в клубном доме, в квартире площадью 176 кв. метров и стоимостью почти 63 млн рублей. Возможно, что и не смущает, ведь квартира досталась гражданке Тараскиной от внучки — Оксаны Капинус. И по всей видимости, именно внучка надоумила пожилую женщину завалить управляющую компанию жалобами, пообещав ей поддержку в виде тяжелой артиллерии — заместителя генерального прокурора Александра Буксмана.

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Прокурорская чета в борьбе за экономию

О связях между Нелли Тараскиной, Оксаной Капинус и Александром Буксманом узнали журналисты издания «Компромат Групп». По их данным, в октябре прошлого года замгенпрокурора и почетный работник прокуратуры сочетались законным браком, справив скромную свадьбу. С этого момента Буксман и вышел на тропу коммунальной войны, так как, переехав в «Итальянский квартал», решил, что его скромной зарплаты вряд ли хватит на квартплату в размере 30 тысяч рублей и надо понижать тарифы любой ценой.

Небедная пенсионерка

Официально ни Буксман, ни Капинус отношения к квартире старушки Тараскиной не имеют — пожилая женщина числится единственным владельцем огромной жилплощади, а до недавнего времени владела еще одной квартирой в том же элитном доме почти идентичной стоимости. Кроме того, у жилицы находились в собственности четыре машиноместа в подземном гараже — общая стоимость записанного на пенсионерку имущества превышала 135 млн рублей. Выяснилось, что богатеть Нелли Тараскина начала после того, как ее внучка стала подниматься по карьерной лестнице, пользуясь при этом не только профессиональными качествами, но и удачными замужествами.

«Девичью фамилию Ивченко Оксана Сергеевна когда-то сменила на фамилию бывшего мужа Николая Капинуса — также выходца из прокурорской среды, экс-руководителя центрального управления Ростехназдора. Примечательно, что вскоре после ухода Капинуса из Ростехнадзора в 2014 году его пост с приставкой «и.о.» занял человек также по фамилии Ивченко — Владимир , которого в прессе называли «очень близким родственником» Оксаны Капинус. Свою недолгую карьеру в Ростехнадзоре Владимир Ивченко закончил на скамье подсудимых: его обвиняли в поставленных на поток взятках с подконтрольных организаций на территории ЦФО», — пишет «Компромат Групп».

Кому должен — прощаю

Неизвестно, кого и как благодарил за свое назначение на должность Владимир Ивченко, однако под суд он так и не попал — дело закрыли по истечению срока давности, так как в Генпрокуратуре искусно затянули процесс расследования. В 2017 году Капинусы развелись, после чего у ректора АГП осталась квартира в «Итальянском квартале» — вторая отошла в собственность Николаю Капинусу. Вместе с квартирой на Оксану Капинус легли и обязательства по оплате долгов, однако эти обязательства никоим образом не жали на погоны прокурорше, из-за чего она накопила неоплаченных квитанций на 373 тысячи рублей.

«Когда долг за оказанные коммунальные услуги достиг 373 тысяч рублей, управляющая компания «Сервис-Групп» резонно обратилась за взысканием этого долга в суд. И в августе прошлого года Тверской суд Москвы , разумеется, признал правоту УК, обязав номинального собственника — гражданку Тараскину — погасить задолженность в полном объеме. Оксане Капинус ничего не оставалось, кроме как оплатить накопленный долг, но, что интересно, сделала это не она лично, и даже не ее бабушка, а некий сотрудник УВД по ЦАО г. Москвы Гилев Александр Владимирович », — сообщает издание.

Этот Гилев не просто так отправился оплачивать чужие счета — представители УК «Сервис-групп» сообщают, что полицейские ЦАО пытались разнообразными способами наехать на их компанию, однако не нашли никаких зацепок. Видимо, в более высоком ведомстве посчитали, что раз полицейские не смогли устранить неугодную компанию, то они должны устранить накопившуюся задолженность.

Засудить, чтобы не платить

С погашением долга война не прекратилась, ведь платить-то нужно ежемесячно. Поэтому госпожа Тараскина направила письма с требованиями проверить законность тарифов, установленных УК, в Тверскую прокуратуру Москвы, Мосжилинспекцию и правоохранительные органы. Составлены письма Тараскиной были явно опытным юристом — может быть, уровня ректора академии ГП или даже выше.

После писем, написанных и разосланных прокурорской рукой, на УК обрушился ряд проверок по самым разнообразным вопросам, лишь бы что найти. Найти ничего не получилось, поэтому не исключено, что и дальше за квартиру Буксмана и Капинус будет платить кто угодно, но не прокуроры.

«Но, видимо, расслабляться сотрудникам управляющей компании рано. Им, как мы уже понимаем, противостоит по-настоящему тяжелая артиллерия. Непонятно только, как эта коммунальная история сочетается с честью прокурорских мундиров, которые носят на себе и Оксана Капинус, и ее новый суженый Александр Буксман», — резюмирует «Компромат Групп».