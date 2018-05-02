Установлен срок уведомления властей о выездной продаже алкоголя

Предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания, обязали уведомлять лицензирующий орган о дате, времени и месте продажи алкоголя за три дня до её начала. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 мая.

В документе приведена форма уведомления, которое должно направляться организациями в лицензирующий орган. Последний будет передавать соответствующие сведения в Росалкогольрегулирование. При этом отмечается, что новый порядок не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита на воздушных, водных судах и на железнодорожном транспорте.

Кроме того, постановлением были скорректированы правила ведения государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.