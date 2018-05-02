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Установлен срок уведомления властей о выездной продаже алкоголя
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Установлен срок уведомления властей о выездной продаже алкоголя 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания, обязали уведомлять лицензирующий орган о дате, времени и месте продажи алкоголя за три дня до её начала. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 мая.
В документе приведена форма уведомления, которое должно направляться организациями в лицензирующий орган. Последний будет передавать соответствующие сведения в Росалкогольрегулирование. При этом отмечается, что новый порядок не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита на воздушных, водных судах и на железнодорожном транспорте.
Кроме того, постановлением были скорректированы правила ведения государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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