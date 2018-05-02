Парусник «Крузенштерн» отправится в учебный рейс из Калининградской области

КАЛИНИНГРАД , 2 мая — РИА Новости . Российский учебный барк «Крузенштерн» отправится в среду с судоремонтного завода в городе Светлый Калининградской области во второй рейс в новом сезоне навигации, который он проведет вместе с еще одним старейшим парусником — «Седов».

"Согласно графику учебных рейсов, барк «Крузенштерн» 2 мая продолжит навигацию 2018 года. Она проходит под девизом «Седов» и «Крузенштерн»: снова вместе, снова на одной волне". В этом году впервые мероприятия в рейсах планировались уже из расчета паритетной работы обоих судов под управлением одного судовладельца", — сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии (БГА), которая эксплуатирует оба судна.

В вузе отметили, что в среду от причала Светловского судоремонтного завода, где «Крузенштерн» готовился к рейсу, родственникам и близким проводить парусник не получится. Но встретить судно они смогут уже 26 июня в рыбном порту Калининграда. В рейс отправятся 114 курсантов и студентов из Астрахани и Калининграда, которые пройдут рейс в качестве палубных, машинных практикантов, практикантов-электриков, практикантов-радиооператоров и рефмашинистов. Среди практикантов рейса — шесть девушек.

В насыщенном событиями графике рейса «Крузенштерна» — посещение немецкого Гамбурга во время празднования Дней порта, норвежского Ларвика, польского Свиноустья, Торсхавна — центра Фарерских островов — автономного региона Дании и французского Бордо . «Седов» отправился в первый рейс 28 апреля, ожидается, что парусники встретятся 3 мая на рейде в польском Гданьске , а 9 мая суда примет немецкий порт Гамбург.

Учебное парусное судно «Крузенштерн» отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Барк был построен в 1926 году на верфи Бремерхафена в Германии , при спуске на воду получил название «Падуя». Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна , а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству

В мае 2017 года Калининградский государственный технический университет (в состав которого входит и Балтийская государственная академия) по решению Росрыболовства получил в свое управление крупнейший из сохранившихся парусных судов — «Седов», построенный в 1921 году в немецком Киле, ранее эксплуатировавшийся Мурманским техуниверситетом.