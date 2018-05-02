Оглядываясь на вторжение США в Россию, произошедшее 100 лет назад

100 лет назад тысячи американских военных прибыли во Владивосток в надежде повлиять на ход гражданской войны, которая началась в России после большевистской революции.

Мэри Луиза Келли (Mary Louise Kelly), ведущая: Вмешательство России в американскую политику стало сенсационной новостью в период президентской кампании 2016 года. Между тем как минимум одно вмешательство Америки в дела России получило заметно менее широкое освещение. Оно произошло ровно 100 лет назад. В 1918 году армия США высадила свои экспедиционные войска в России в период гражданской войны, начавшейся после коммунистической революции. Репортер NPR Лусиан Ким (Lucian Kim) отправился на поиски следов того забытого вторжения на российское тихоокеанское побережье.

Лусиан Ким: Ежедневно в полдень российский Тихоокеанский флот делает один выстрел из пушки в порту города Владивосток.

Великобританию и Францию. Эта традиция уходит своими корнями в 19 век. Российская империя расширяла свои границы в Азии посредством строительства Транссибирской магистрали. Но 100 лет назад Россия переживала тяжелый период гражданской войны между силами нового большевистского правительства и их политических оппонентов. В 1918 году во Владивосток прибыли более 8 тысяч американских солдат, присоединившиеся к военным из десятка других стран, включая Японию

Пол Берингер (Paul Behringer): Итак, вот вещественные доказательства иностранного вмешательства в российскую гражданскую войну.

Ким: В одном из музеев Владивостока я познакомился с Полом Берингером, студентом американского университета, изучающим этот период истории.

Берингер: Здесь мы видим американский флаг, а за ним флаг, очень напоминающий флаг Великобритании.

Ким: А флаг посередине очень похож на японский.

Берингер: Да.

Ким: Эти войска были официально развернуты там, чтобы защитить интересы США в условиях хаоса, начавшегося после революции. Но в конечном итоге американцы оказались втянутыми в борьбу между красными и белыми.

Мы едем на большой скорости через Морское кладбище на окраине Владивостока. Мы ищем то, что могло остаться от могил американцев, принимавших участие в той военной интервенции.

Ким: Здесь очень много дорог, но наши русские гиды наконец нашли то место, где находятся могилы иностранных солдат.

И вот одна могила американца.

Берингер: Секретарь Ассоциации молодых христиан Г. Б. Эммес (H. B. Emmez). Это единственный американец на этом кладбище, и он умер от тифа. Его отправили сюда в рамках миссии, чтобы он развлекал солдат, я полагаю.

Ким: Американские солдаты тоже здесь гибли. Но их тела были возвращены на родину, когда американский контингент покинул Владивосток в 1920 году. По словам Берингера, американские военные столкнулись здесь с теми же проблемами, что и более поздние миссии. У них не было четкой цели, которую перед ними должны были поставить политические лидеры из Вашингтона, и их миссию иногда называли гуманитарной или даже миссией по продвижению демократии в России.

Берингер: Из той интервенции не вышло ничего хорошего. Многие испытали искреннее разочарование в связи с тем, что американцам пришлось покинуть Владивосток, не добившись никаких видимых результатов.

Ким: Местный историк Алексей Буяков говорит, что в период холодной войны Советский Союз использовал информацию о той иностранной интервенции в пропагандистских целях. Но теперь взгляд на тот исторический эпизод стал гораздо более гибким.

Алексей Буяков (через переводчика): Владивосток не только служил воротами для так называемых интервентов. Позже через него доставлялась американская военная помощь, которая помогла Советскому Союзу одержать победу над нацистской Германией

Ким: По словам Буякова, большинство россиян уже не помнят об американской интервенции, произошедшей 100 лет назад. Задача историков — сохранить память о ней.