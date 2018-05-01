Около 8 тыс. цветов высадили в Мещанском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального округа Москвы.

«Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник» высадили на территории Мещанского района около 8 тыс. цветов. Новые растения появились на придомовых территориях по адресам: Большой Сухаревский пер., д. 13 и д. 6/8; ул. Трубная, д. 29; Рождественский бульвар, д. 23; и Печатников пер., д. 26 и д. 22», — говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель директора «Жилищника» Михаил Гудухин, были высажены фиалки сорта «Виола», бархотки и петуньи. Всего в работах были задействованы около 60 человек.