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Польша запретила проезд по своей территории группе байкеров
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Польша запретила проезд по своей территории группе байкеров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Мотопробегом «Дороги Победы» решили отметить байкеры исторические события 1945 года. Как сообщил лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, Польша запретила группе проезд по своей территории. По его словам, пропустили только граждан своей страны. У остальных участников паспорта Словакии и Германии, передает «Россия 24».
Залдостанов уточнил, пограничникам не понравилось, как оформлена колонна. Он отметил, отказ на одной границе их не остановит, но заставит задуматься, почему даже европейцев не пускают к себе домой.
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