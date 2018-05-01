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Байкер Хирург заявил о недопуске в Польшу граждан ЕС, участвующих в мотопробеге «Ночных волков»
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Байкер Хирург заявил о недопуске в Польшу граждан ЕС, участвующих в мотопробеге «Ночных волков» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что граждан Евросоюза, которые участвуют в мотопробеге «Дороги Победы — на Берлин», не пускают в Польшу из-за принадлежности к российскому мотоклубу. Об этом информирует «Sputnik Белоруссия».
«Европейцев за принадлежность к «Ночным волкам» не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали: «Снимайте символику — тогда проедете», — сказал он.
Хирург добавил, что байкеры спросили, на каком основании у них потребовали снять атрибутику мотоклуба. Мотоциклистам заявили, что их подозревают в терроризме.
По данным агентства, три мотоциклиста, являющихся гражданами Словакии, вернулись в Белоруссию. Ещё четыре байкера — граждане Германии — остаются на польском пункте пропуска.
Ранее стало известно, что байкеры из клуба «Ночные волки» начали пробег «Дорога Победы — на Берлин».
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