Байкер Хирург заявил о недопуске в Польшу граждан ЕС, участвующих в мотопробеге «Ночных волков»

«Европейцев за принадлежность к «Ночным волкам» не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали: «Снимайте символику — тогда проедете», — сказал он.

Хирург добавил, что байкеры спросили, на каком основании у них потребовали снять атрибутику мотоклуба. Мотоциклистам заявили, что их подозревают в терроризме.

По данным агентства, три мотоциклиста, являющихся гражданами Словакии , вернулись в Белоруссию. Ещё четыре байкера — граждане Германии — остаются на польском пункте пропуска.

Ранее стало известно, что байкеры из клуба «Ночные волки» начали пробег «Дорога Победы — на Берлин».