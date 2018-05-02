Премьер Дании провел перестановки в составе своего кабинета после отставки двух министров

ТАСС , 2 мая. Глава правительства Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил в среду о перестановках в составе своего кабинета министров. Перераспределять портфели пришлось после того, как во вторник вечером об уходе в отставку объявили глава министерства высшего образования и исследований Дании Сёрен Пинд и министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен.

Как сообщает датское информагентство Ritzaus Bureau, Пинда, который был одной из самых видных фигур в правящей Либеральной партии ("Венстре"), сменил известный в Дании предприниматель Томми Ахлерс. Министерство окружающей среды возглавил депутат Якоб Эллеманн-Енсен. В среду также стало известно, что свой пост покидает министр по вопросам рыболовства, гендерного равенства и сотрудничества Северных стран Карен Эллеманн, которую сменила Эва Кьер Хансен.

Министры, покинувшие свои посты, и их преемники принадлежат к Либеральной партии, которая в ноябре 2016 года сформировала трехпартийное коалиционное правительство вместе с Консервативной народной партией и «Либеральным альянсом».