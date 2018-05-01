Патч 8.9: изменения предметов на ману и усиленный Kennen

С обновлением 8.9 Riot Games ослабила предметы, которые увеличивали запас маны. Разработчики также усилили Kennen и изменили способности Poppy и Lux. Патч загрузят в основной клиент в ночь на 2 мая.

Основные изменения

Кольцо Дорана

Больше не увеличивает базовое восстановление маны;

Больше не восстанавливает ману при убийстве миньонов;

Теперь восстанавливает 5 маны за 5 секунд;

Теперь наносит миньонам 5 урона при попадании.

Слеза богина (Манамунэ и Посох архангела):

Когда пассивный эффект Слезы богини увеличивает максимальный запас маны, ваш текущий запас маны в процентном соотношении остается таким же, как до увеличения.

Кеннен:

Скачок напряжения [W]:

Базовый урон 5-й атаки увеличен с 15/20/25/30/35 до 10/20/30/40/50;

Коэффициент урона 5-й атаки от дополнительной силы атаки увеличен с 60% до 60/70/80/90/100%;

Коэффициент урона 5-й атаки от силы умений уменьшен с 30% до 20%;

Базовый урон активной эффекта уменьшен с 65/95/125/155/185 до 60/85/110/135/160;

Коэффициент урона активного эффекта от силы умений увеличен с 55% до 80%;

Молниеносный рывок [E]:

После выхода из Молниеносного рывка скорость атаки Кеннена увеличивается на 30-70% на 4 секунды;

После выхода из Молниеносного рывка Кеннен теряет прибавки к защитным показателям;

Люкс:

Основные показатели:

Дополнительная скорость атаки на первом уровне увеличена с 0% до 7%;

Прирост скорости атаки уменьшен с 1,36% до 1%;

Прирост запаса здоровья уменьшен с 91 до 85;

Сковывание света [Q]:

Базовый урон увеличен с 50/100/150/200/250 до 70/115/160/205/250;

Перезарядка уменьшена с 13/12,5/12/11,5/11 до 10 секунд;

Затраты маны уменьшены с 50/55/60/65/70 до 40/45/50/55/60;

Призматический барьер [W]:

Прочность возвращающегося щита теперь всегда 200%;

Люкс теперь накладывает щит на себя и выпускает снаряд в самом начале применения (а не спустя 0,25 секунды применения). На время применения она по-прежнему обездвиживается;

Светящаяся сингулярность [E]:

Скорость полета снаряда уменьшена с 1300 до 1200;

Радиус действия уменьшен с 350 до 310;

Затраты маны уменьшены с 70/85/100/115/130 до 70/80/90/100/110;

Перезарядка уменьшена с 10 до 10/9,5/9/8,5/8 секунд;

Поппи:

Основные показатели:

Базовая скорость передвижения уменьшена с 345 до 340;

Железный посол (пассивное умение):

Увеличение дальности повышено с 300 до 350;

Неколебимая мощь [W]

Увеличение скорости передвижения понижено с 32/34/36/38/40% до 30%;

Базовое увеличение защитных показателей понижено с 15% до 10%;

Увеличение защитных показателей понижено при уровне здоровья ниже 40% понижено с 30% до 20%;

Героический рывок [E]

Дальность увеличена с 425 до 475;

Вердикт Хранительницы [R]

Быстрое применение теперь позволяет выбрать врагов в качестве цели во время подбрасывания;

Продолжительность подбрасывания при быстром применении уменьшено с 1 до 0,75 секунды;

Базовый урон уменьшен с 210/310/410 до 200/300/400;

Скорость заряженного снаряда увеличена с 1600 до 2000.

Полный патчноут можно прочитать по ссылке.