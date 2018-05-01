В Париже полиция арестовала две сотни радикалов в ходе манифестации 

Давно французская столица не видела такого скопления людей с ног до головы одетых в черное и с явным намерением устроить вакханалию. По данным министерства внутренних дел около 1200 «черноблочников», а также прочих леваков мелкими группами проникли в район площади Бастилии, откуда должна была тронуться 30-тысячная колонна парижан. Однако радикалы их опередили.
Они не стали смешиваться с мирными манифестантами и первыми выдвинулись по запланированному маршруту в сторону площади Италии, размахивая провокационными плакатами. Среди них были и такие: «Все ненавидят полицию!», «Призываем Париж к бунту!», «Черный блок» расцветит нашу жизнь".
И слово у ультралевых парней не разошлось с делом. Они стали громить автобусные стоянки, магазины и кафе. Причем делали это «по науке». Одни сначала разбивали стальными прутьями витрины, а другие вслед за ними метали внутрь специально припасенные для этой цели бутылки с зажигательной смесью.
Так на Госпитальном бульваре дотла сгорел «символ капитализма» ресторан сети «Макдональдс». Схожая участь постигла автосалон "Рено", отделение банка. Было подожжено несколько легковых машин, бульдозер, оставленный на соседней стройплощадке, десятки пластиковых баков для мусора.
Столичные власти знали о том, что «черноблочники» планировали погром, а поэтому сосредоточили на востоке Парижа свыше полутора тысяч полицейских, включая спецназ МВД — «роты республиканской безопасности». Как только леваки начали рушить все подряд, метать булыжники и «коктейли Молотова», они ответили слезоточивым газом, шумовыми гранатами, пустили в ход водометы. В итоге распоясавшихся бунтовщиков удалось окружить и нейтрализовать.
Несколько правоохранителей было легко ранено, незначительные травмы получили пять манифестантов. Глава МВД Франции Жерар Колон осудил «насилие и беспорядки» и пообещал сурово наказать виновных. Мэр Парижа Анн Идальго призвала принять самые жесткие меры по отношению к тем лицам, которые стремятся «посеять хаос на улицах города».
Помимо Парижа, демонстрации прошли в ряде других крупных городах страны. В некоторых из них также случились стычки с полицией. Так в Ренне на западе Франции в ходе первомайского шествия 50 радикально настроенных манифестантов предприняли попытку учинить беспорядки, но были оперативно обезврежены. Некоторых из них арестовали, и в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.