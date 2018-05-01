В Париже полиция арестовала две сотни радикалов в ходе манифестации

Давно французская столица не видела такого скопления людей с ног до головы одетых в черное и с явным намерением устроить вакханалию. По данным министерства внутренних дел около 1200 «черноблочников», а также прочих леваков мелкими группами проникли в район площади Бастилии, откуда должна была тронуться 30-тысячная колонна парижан. Однако радикалы их опередили.

Они не стали смешиваться с мирными манифестантами и первыми выдвинулись по запланированному маршруту в сторону площади Италии , размахивая провокационными плакатами. Среди них были и такие: «Все ненавидят полицию!», «Призываем Париж к бунту!», «Черный блок» расцветит нашу жизнь".

И слово у ультралевых парней не разошлось с делом. Они стали громить автобусные стоянки, магазины и кафе. Причем делали это «по науке». Одни сначала разбивали стальными прутьями витрины, а другие вслед за ними метали внутрь специально припасенные для этой цели бутылки с зажигательной смесью.

Так на Госпитальном бульваре дотла сгорел «символ капитализма» ресторан сети «Макдональдс». Схожая участь постигла автосалон "Рено" , отделение банка. Было подожжено несколько легковых машин, бульдозер, оставленный на соседней стройплощадке, десятки пластиковых баков для мусора.

Столичные власти знали о том, что «черноблочники» планировали погром, а поэтому сосредоточили на востоке Парижа свыше полутора тысяч полицейских, включая спецназ МВД — «роты республиканской безопасности». Как только леваки начали рушить все подряд, метать булыжники и «коктейли Молотова», они ответили слезоточивым газом, шумовыми гранатами, пустили в ход водометы. В итоге распоясавшихся бунтовщиков удалось окружить и нейтрализовать.

Несколько правоохранителей было легко ранено, незначительные травмы получили пять манифестантов. Глава МВД Франции Жерар Колон осудил «насилие и беспорядки» и пообещал сурово наказать виновных. Мэр Парижа Анн Идальго призвала принять самые жесткие меры по отношению к тем лицам, которые стремятся «посеять хаос на улицах города».

Помимо Парижа, демонстрации прошли в ряде других крупных городах страны. В некоторых из них также случились стычки с полицией. Так в Ренне на западе Франции в ходе первомайского шествия 50 радикально настроенных манифестантов предприняли попытку учинить беспорядки, но были оперативно обезврежены. Некоторых из них арестовали, и в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.