Расчеты ЗРПК «Панцирь С-1» ПВО БФ стали победителями Всеармейского конкурса «Ключи от неба -2018»

В мероприятии были задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1».

Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1» соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота стали победителями Всеармейского конкурса профессионального мастерства боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2018».

В соревнованиях, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области , принимали участие команды Воздушно-космических сил (ВКС), Военно-Морского Флота, объединений ВВС и ПВО военных округов, а также высших учебных заведений ВКС.

В мероприятии были задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1».

В рамках состязаний проверялись умение и навыки военнослужащих и слаженность боевых расчетов при совершении маневра подразделениями, отражении ими имитированного удара противника и ведения противовоздушного боя, а также другие виды боевой подготовки.

Среди расчетов «Панцирь С-1» боевые расчеты соединения ПВО Балтийского флота лучше всех выполнили все задачи по обнаружению, захвату, ведению и нанесению ударов по условному противнику, успешно «уничтожив» назначенные цели и показав лучший результат среди участников.