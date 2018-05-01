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Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда
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Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие авиабазы «Кант» в преддверии 73-й годовщины Дня Победы навестили участницу блокады Ленинграда, Замковую Зою Михайловну.
Зоя Михайловна была еще совсем маленькой девочкой, когда началась блокада в Ленинграде. Она рассказала, как страшно было её семье в это тяжелое время. Сейчас Зоя Михайловна уже ничего не видит и никуда не выходит, а так же никого из родственников рядом не осталось.
Военнослужащие убрали во дворе весь мусор, скопившийся за долгое время, убрали ветки, повалившиеся на крышу из-за недавнего сильного ветра, убрались в саду, покрасили ворота, и сделали забор у блокадницы Ленинграда.
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