Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли ветерану-участнице блокады Ленинграда

Военнослужащие авиабазы «Кант» в преддверии 73-й годовщины Дня Победы навестили участницу блокады Ленинграда , Замковую Зою Михайловну.

Зоя Михайловна была еще совсем маленькой девочкой, когда началась блокада в Ленинграде. Она рассказала, как страшно было её семье в это тяжелое время. Сейчас Зоя Михайловна уже ничего не видит и никуда не выходит, а так же никого из родственников рядом не осталось.

Военнослужащие убрали во дворе весь мусор, скопившийся за долгое время, убрали ветки, повалившиеся на крышу из-за недавнего сильного ветра, убрались в саду, покрасили ворота, и сделали забор у блокадницы Ленинграда.