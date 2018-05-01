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ООН за три месяца получила более 50 жалоб на неподобающее поведение своих сотрудников
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ООН за три месяца получила более 50 жалоб на неподобающее поведение своих сотрудников 

ТАСС 47 минут назад
ООН, 1 мая. /ТАСС/. Руководство ООН за первые три месяца 2018 года получило более 50 жалоб на неподобающее поведение своего персонала, включающее сексуальные домогательства и эксплуатацию. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
"В первые три месяца этого года мы получили 54 утверждения, касающихся структур ООН и партнеров. Не все утверждения были полностью изучены, многие из них находятся на стадии предварительной проверки. Из 54 жалоб 14 касаются миротворческих операций, 18 — агентств, фондов и программ. 21 утверждение касается партнеров и еще одно — международных сил, не имеющих отношения к ООН", — сказал Хак.
По его словам, 17 случаев были квалифицированы как домогательства, 34 — как проявление сексуальной эксплуатации, подробности еще трех случаев выясняются. В общей сложности установлено 66 жертв, включая 13 девочек, отметил заместитель официального представителя генсека. Он уточнил, что количество жалоб, поступивших в первые три месяца 2018 года, примерно соответствует показателю за аналогичный период 2017 года.
В последние годы ООН столкнулась с большим количеством жалоб на сексуальные надругательства своих миротворцев и гражданских сотрудников над мирными жителями, главным образом в африканских странах. Давление со стороны правозащитников и СМИ вынудили руководство ООН в срочном порядке пересмотреть свой подход к предотвращению подобных преступлений. В марте 2017 года генсек всемерной организации представил новую стратегию пресечения преступлений сексуального характера со стороны миротворцев и гражданских сотрудников ООН, а также обеспечения ответственности за подобные правонарушения.
Тем не менее, информация о подобных возмутительных случаях продолжает поступать, а обвинения выдвигаются не только против рядовых сотрудников ООН, но и высокопоставленных лиц в структуре всемирной организации. Так, в начале года в центре скандала оказался заместитель исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Луис Лурес. В феврале он ушел в отставку после того, как СМИ опубликовали подробности эпизода с его участием, предположительно произошедшего в 2015 году.
Как напоминают в ООН, ее штат насчитывает 95 тыс. гражданских и 90 тыс. военных сотрудников, и когда некоторые из них ведут себя неподобающим образом, «это не отражает то, как несет службу большинство самоотверженных женщин и мужчин». «Каждая жалоба, касающаяся нашего персонала, наносит урон нашим ценностям и принципам, а также больно бьет по тем, кто профессионально служит в самых опасных точках планеты. Поэтому борьба с этой бедой, а также оказание помощи тем, кто пострадал в результате этих вопиющих актов, остается приоритетом для генерального секретаря», — подчеркнул Фархан Хак.
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