Макрон осудил беспорядки на первомайской демонстрации в Париже

"Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое имело сегодня место во время первомайского шествия. Все будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия", — написал Макрон в своем Twitter.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс" . Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш сообщил, что во время беспорядков на демонстрации в Париже были задержаны 200 человек, около 40 из них направлены в полицейские участки.