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Макрон осудил беспорядки на первомайской демонстрации в Париже
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Макрон осудил беспорядки на первомайской демонстрации в Париже 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением беспорядков, произошедших во время первомайской демонстрации в Париже, а также подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности за свои действия.
"Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое имело сегодня место во время первомайского шествия. Все будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия", — написал Макрон в своем Twitter.
Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
Префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш сообщил, что во время беспорядков на демонстрации в Париже были задержаны 200 человек, около 40 из них направлены в полицейские участки.
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