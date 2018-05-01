Госдеп: коалиция приступила к освобождению последних оплотов ИГИЛ* в Сирии

«Эта битва будет трудной, но мы и наши партнеры одержим верх. Мы защитим США , коалицию и партнерские силы, если они будут атакованы», — сказала начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Соединенные Штаты, возглавляемая ими международная коалиция и союзные ей формирования приступили к операциям по освобождению последних оплотов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ* в Сирии . Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«США, глобальная коалиция и местные партнеры, включая «Силы демократической Сирии», начинают операции по освобождению последних оплотов ИГИЛ в Сирии», — сказано в заявлении начальника пресс-службы Госдепа

«Эта битва будет трудной, но мы и наши партнеры одержим верх. Мы защитим США, коалицию и партнерские силы, если они будут атакованы», — добавила Науэрт.

Она также отметила, что дни ИГИЛ в Сирии «подходят к концу».

Турцией, Ираком, Иорданией и Науэрт подчеркнула, что Соединенные Штаты будут работать с Израилем Ливаном с тем, чтобы обезопасить их границы от ИГИЛ. При этом от «региональных партнеров и союзников» в Вашингтоне намерены добиться равноценного участия в виде «сил, материальных средств и ресурсов» для стабилизации освобожденных территорий.

Также Соединенные Штаты собираются активизировать женевский процесс, который проводится в рамках резолюции 2254 Совбеза ООН , и мобилизовать международные ресурсы для того, чтобы обеспечить поступление в Сирию гумпомощи.

«США привержены достижению в дальнейшем политического урегулирования с учетом воли всех сирийцев, включая арабов-суннитов, курдов, христиан, туркменов и других меньшинств», — заявила начальник пресс-службы Госдепартамента.

ИГИЛ* — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.