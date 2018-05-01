Ещё
Госдеп: коалиция приступила к освобождению последних оплотов ИГИЛ* в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп: коалиция приступила к освобождению последних оплотов ИГИЛ* в Сирии 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Эта битва будет трудной, но мы и наши партнеры одержим верх. Мы защитим США, коалицию и партнерские силы, если они будут атакованы», — сказала начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Соединенные Штаты, возглавляемая ими международная коалиция и союзные ей формирования приступили к операциям по освобождению последних оплотов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
«США, глобальная коалиция и местные партнеры, включая «Силы демократической Сирии», начинают операции по освобождению последних оплотов ИГИЛ в Сирии», — сказано в заявлении начальника пресс-службы Госдепа.
«Эта битва будет трудной, но мы и наши партнеры одержим верх. Мы защитим США, коалицию и партнерские силы, если они будут атакованы», — добавила Науэрт.
Она также отметила, что дни ИГИЛ в Сирии «подходят к концу».
Науэрт подчеркнула, что Соединенные Штаты будут работать с Израилем, Турцией, Ираком, Иорданией и Ливаном с тем, чтобы обезопасить их границы от ИГИЛ. При этом от «региональных партнеров и союзников» в Вашингтоне намерены добиться равноценного участия в виде «сил, материальных средств и ресурсов» для стабилизации освобожденных территорий.
Также Соединенные Штаты собираются активизировать женевский процесс, который проводится в рамках резолюции 2254 Совбеза ООН, и мобилизовать международные ресурсы для того, чтобы обеспечить поступление в Сирию гумпомощи.
«США привержены достижению в дальнейшем политического урегулирования с учетом воли всех сирийцев, включая арабов-суннитов, курдов, христиан, туркменов и других меньшинств», — заявила начальник пресс-службы Госдепартамента.
ИГИЛ* — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.
ТК «Звезда»: последние новости
Россиянка случайно оставила на чай почти полмиллиона рублей в швейцарской кебабной Спрятанную от посторонних могилу принцессы Дианы нашли на Google Maps Экипаж МКС устроил концерт на борту станции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем490
США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына250
Виторган увез дочь из России140
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили206
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»550
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение