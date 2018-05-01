Электронный мониторинг пыльцы облегчит жизнь аллергикам

Создана система автоматического наблюдения за пыльцевой нагрузкой, чтобы сообщать информацию населению аналогично прогнозу погоду. Министр здравоохранения Баварии Мелани Хюмль открыла в Гармиш-Партенкирхене первый автоматический монитор распространения пыльцы, который в режиме реального времени сообщает о причинах, которые могут вызвать аллергию аналогично прогнозу погоды. Об этом сообщает Medikforum.ru. Показанный министром прибор является частью сети по информации о пыльце, которая создается в настоящее время. По всей Баварии планируется установить 8 таких мониторов. Пока система находится в тестовом режиме, но к сезону пыльцы в 2019 г. каждый житель федеральной земли сможет с помощью интернета выяснять текущую пыльцевую нагрузку и вызывающие ее причины. Информация в системе обновляется каждые три часа.