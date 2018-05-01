Ещё
Электронный мониторинг пыльцы облегчит жизнь аллергикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электронный мониторинг пыльцы облегчит жизнь аллергикам 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Создана система автоматического наблюдения за пыльцевой нагрузкой, чтобы сообщать информацию населению аналогично прогнозу погоду. Министр здравоохранения Баварии Мелани Хюмль открыла в Гармиш-Партенкирхене первый автоматический монитор распространения пыльцы, который в режиме реального времени сообщает о причинах, которые могут вызвать аллергию аналогично прогнозу погоды. Об этом сообщает Medikforum.ru. Показанный министром прибор является частью сети по информации о пыльце, которая создается в настоящее время. По всей Баварии планируется установить 8 таких мониторов. Пока система находится в тестовом режиме, но к сезону пыльцы в 2019 г. каждый житель федеральной земли сможет с помощью интернета выяснять текущую пыльцевую нагрузку и вызывающие ее причины. Информация в системе обновляется каждые три часа.
МедикФорум: последние новости
Пластика - единственный шанс на работу в Южной Корее Ученые смогли сделать многоразовый пластик Владимир Пресняков-старший попал в больницу с приступом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем492
США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына253
Виторган увез дочь из России141
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили206
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»549
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение