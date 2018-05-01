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Представитель США на торговых переговорах назвал серьезным вызовом поездку в Китай
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Представитель США на торговых переговорах назвал серьезным вызовом поездку в Китай 

ТАСС 55 минут назад
ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер назвал во вторник «серьезным вызовом» поездку американской делегации в Китай для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. С такими словами он выступил в расположенной в американской столице Торговой палате США.
"Это серьезный, серьезный вызов. Это совсем другая система, и эта система, которая, со всей искренностью, вероятно, хорошо работает для китайцев
Не моя цель менять китайскую систему", — отметил он, отвечая на вопрос о грядущей поездке в КНР и шансах на достижение прорыва в торговых вопросах.
При этом Лайтхайзер подчеркнул, что попытается найти способы ограничить ущерб, который Китай якобы причиняет Соединенным Штатам, и открыть его экономику для американских компаний. Торговый представитель считает «очень длинным» перечень проблем в отношениях с Китаем, которые вызывают у вашингтонской администрации беспокойство.
Он не стал прогнозировать итоги переговоров и подтверждать, будет ли он встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках этого визита.
Ранее стало известно о том, что представительная американская делегация посетит на этой неделе китайскую столицу для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. Помимо главы минфина США Стивена Мнучина, в Китай отправятся также Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, а также руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу.
Администрация президента США Дональда Трампа 3 апреля обнародовала список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли Соединенных Штатов намеревается ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.
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