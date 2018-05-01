Представитель США на торговых переговорах назвал серьезным вызовом поездку в Китай

ВАШИНГТОН, 1 мая. / ТАСС /. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер назвал во вторник «серьезным вызовом» поездку американской делегации в Китай для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. С такими словами он выступил в расположенной в американской столице Торговой палате США.

"Это серьезный, серьезный вызов. Это совсем другая система, и эта система, которая, со всей искренностью, вероятно, хорошо работает для китайцев

Не моя цель менять китайскую систему", — отметил он, отвечая на вопрос о грядущей поездке в КНР и шансах на достижение прорыва в торговых вопросах.

При этом Лайтхайзер подчеркнул, что попытается найти способы ограничить ущерб, который Китай якобы причиняет Соединенным Штатам, и открыть его экономику для американских компаний. Торговый представитель считает «очень длинным» перечень проблем в отношениях с Китаем, которые вызывают у вашингтонской администрации беспокойство.

Он не стал прогнозировать итоги переговоров и подтверждать, будет ли он встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках этого визита.

Ранее стало известно о том, что представительная американская делегация посетит на этой неделе китайскую столицу для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. Помимо главы минфина США Стивена Мнучина , в Китай отправятся также Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, а также руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу.