На митинг профсоюзов пришли более пяти тысяч нижегородцев

На митинг профсоюзов, посвященный Дню международной солидарности трудящихся, пришли более 5 тысяч нижегородцев, сообщили организаторы — нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф»

«По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина сейчас мы готовим новую социально-экономическую политику развития Нижегородской области. Она будет заключаться в изменении отношения к трудящимся, к тем, кто каждый день работает на предприятии. Мы будем уделять большое внимание модернизации производства, улучшению социально-экономического положения жителей Нижегородской области. И я надеюсь, что у нас всё получится вместе с вами», — обратился к участникам митинга и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко

На площади Народного Единствай помимо представителие профсоюзов и трудовых коллективов предприятий и учреждений области собрались представители политических партий, а также представители Национально-освободительного движения и Общероссийского Народного Фронта. После митинга состоялся праздничный концерт.

Поздавление врио губернатора Глеба Никитина:

Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Как бы ни менялось с годами название праздника Первомая, для всех нас он символизирует радость от созидательного труда, весеннее обновление природы, надежды на лучшее.

В любой семье, в каждом коллективе с этим днём связаны добрые традиции, атмосфера добра и душевного тепла.

Первомай — это праздник всех тех, кто своим трудом создает будущее, благополучие своей семьи, города, всей нашей страны. Нижегородцам всегда были присущи трудолюбие, мастерство и профессионализм, упорство и целеустремленность, активность и энтузиазм. И в какой бы сфере деятельности ни трудились жители области, каждый из нас ежедневно своим трудом и старанием вносит вклад в развитие нашего региона. Только объединив усилия, мы сможем повысить уровень жизни и благосостояние, сделать нашу область и страну по-настоящему сильными и процветающими.

Примите мои самые сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, неизменных успехов и новых достижений! Искренне желаю всем в праздничные дни отличного настроения, улыбок, радости и благополучия!"