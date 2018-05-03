Зачем глава ЦРУ изучала русский язык 

Из опубликованного на днях документа о карьере нового директора ЦРУ США Джины Хаспел (Gina Haspel) стало известно, что во время работы в Центральной Азии в 1998-2000 годы в качестве заместителя руководителя группы по российским операциям Хаспел изучала турецкий и русский языки, сообщает «Одатв.ком».
Ранее многие газеты писали о том, что Хаспел закрывала глаза на проведение пыток с имитацией утопления в отношении подозреваемых в связях с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ — прим. ред.) в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде.
Темой многих новостей становилась также информация о том, что ЦРУ сотрудничало с членами FETÖ (террористической организацией Фетхуллаха Гюлена) в Центральной Азии против России и с этой же целью использовало «турецкие школы» FETÖ в регионе.