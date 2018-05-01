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Bloomberg: Джин Хэспел, выдвинутая на пост главы ЦРУ, занималась Россией и учила русский
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Bloomberg: Джин Хэспел, выдвинутая на пост главы ЦРУ, занималась Россией и учила русский 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Джина Хэспел — первая женщина, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в 1998-2000 годах занималась Россией и изучала русский язык. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на биосправку, подготовленную ЦРУ.
Из этого документа следует, что в 1998-2000 годах Хэспел занимала пост заместителя руководителя группы, занимавшейся операциями в России и прошла обучение на курсах русского и турецкого языков. С 2001 по 2003 года она занимала пост заместителя руководителя контртеррористического центра, с 2005 по 2008 год — пост руководителя аппарата директората тайных операций, а в 2014-2017 годах — пост руководителя резидентуры в европейском департаменте ЦРУ.
Как отметило агентство Bloomberg, в биосправке не приводятся данные о более чем 30 «краткосрочных» командировках Хэспел. В этой связи агентство напомнило о появившихся ранее в американской печати сообщениях о том, что в 2002 году Хэспел осуществляла контроль над тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где подвергались пыткам захваченные в плен террористы из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Хэспел родилась в 1956 году в городе Эшланд (штат Кентукки) и была старшей из пяти детей в семье летчика, проходившего службу в различных гарнизонах в США и за рубежом. Среднюю школу она окончила в Великобритании и хотела поступить в военную академию США в Вест-Пойнте, однако поступила в Университет Луисвилла в штате Кентукки и получила образование филолога и журналиста. По окончании университета она устроилась на работу библиотекарем и переводчиком в десятую группу спецвойск армии США, расквартированную в штате Массачусетс.
В 1985 году она была принята в ЦРУ, где с самого начала занималась оперативной работой. За 32 года службы в ЦРУ Хэспел была неоднократно отмечена наградами. По данным журнала Fortune, среди них — медаль за успехи в борьбе с терроризмом, медаль «За заслуги» и самая престижная награда на федеральной гражданской службе — Президентская медаль.
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