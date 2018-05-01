Bloomberg: Джин Хэспел, выдвинутая на пост главы ЦРУ, занималась Россией и учила русский

Из этого документа следует, что в 1998-2000 годах Хэспел занимала пост заместителя руководителя группы, занимавшейся операциями в России и прошла обучение на курсах русского и турецкого языков. С 2001 по 2003 года она занимала пост заместителя руководителя контртеррористического центра, с 2005 по 2008 год — пост руководителя аппарата директората тайных операций, а в 2014-2017 годах — пост руководителя резидентуры в европейском департаменте ЦРУ.

Как отметило агентство Bloomberg , в биосправке не приводятся данные о более чем 30 «краткосрочных» командировках Хэспел. В этой связи агентство напомнило о появившихся ранее в американской печати сообщениях о том, что в 2002 году Хэспел осуществляла контроль над тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде , где подвергались пыткам захваченные в плен террористы из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Хэспел родилась в 1956 году в городе Эшланд (штат Кентукки) и была старшей из пяти детей в семье летчика, проходившего службу в различных гарнизонах в США и за рубежом. Среднюю школу она окончила в Великобритании и хотела поступить в военную академию США в Вест-Пойнте, однако поступила в Университет Луисвилла в штате Кентукки и получила образование филолога и журналиста. По окончании университета она устроилась на работу библиотекарем и переводчиком в десятую группу спецвойск армии США, расквартированную в штате Массачусетс.

В 1985 году она была принята в ЦРУ, где с самого начала занималась оперативной работой. За 32 года службы в ЦРУ Хэспел была неоднократно отмечена наградами. По данным журнала Fortune, среди них — медаль за успехи в борьбе с терроризмом, медаль «За заслуги» и самая престижная награда на федеральной гражданской службе — Президентская медаль.