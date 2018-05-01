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Народный календарь. 2 мая. Иван Ветхопещерник: задобрить весну поможет каравай
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Народный календарь. 2 мая. Иван Ветхопещерник: задобрить весну поможет каравай 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
2 мая отмечается память Иоанна Ветхопещерника — христианского святого, жившего в 8 веке. Он прославился своим аскетическим уединенным житием и молитвенными подвигами.
В этот день было принято просить о хорошем урожае льна. Женщины выносили в поле холсты, клали земные поклоны на четыре стороны и оставляли на холсте каравай, надеясь тем самым задобрить весну.
Также в этот день развешивали на деревьях одежду, что тоже считалось доброй приметой.
Люди были уверены, что этот день идеально подходит для начала разных новых дел — поездок, торговых сделок.
Если день был пасмурным и дождливым, считалось, что июнь будет сухим и жарким. Если зайцы не успели сменить зимний мех, считалось, что это к холодной погоде. Возвращение перелетных птиц, напротив, сулило тепло. Если береза распустилась раньше ольхи или клена — лето будет засушливым.
Именины в этот день отмечают Георгий, Виктор, Иван, Дмитрий.
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