Экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда

Экологи запустили проект Project Trumpmore, в рамках которого планируется создание в Арктике 35-метровой головы президента США Дональда Трампа изо льда. Об этом сообщается на сайте проекта.

Ширина и глубина монумента будут составлять по 20 метров.

Для создания ледяной головы Трампа в Арктике понадобится около € 400 тыс. Авторы проекта уже начали собирать средства для его реализации.

Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В сообщении на сайте отмечается, что у глобального потепления «нет конкретного примера, доказывающего его существование». В связи с этим экологи намерены создать «научный арт-проект».

«Мы надеемся, что чем больше будет разговоров вокруг нашего памятника и глобального потепления, тем больше политикам придётся принимать конкретных, основанных на фактах решений», — говорится в заявлении.

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.