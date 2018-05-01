Ещё
Экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда 

RT на русском 1 час назад
Экологи запустили проект Project Trumpmore, в рамках которого планируется создание в Арктике 35-метровой головы президента США Дональда Трампа изо льда. Об этом сообщается на сайте проекта.
Ширина и глубина монумента будут составлять по 20 метров.
Для создания ледяной головы Трампа в Арктике понадобится около € 400 тыс. Авторы проекта уже начали собирать средства для его реализации.
Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
В сообщении на сайте отмечается, что у глобального потепления «нет конкретного примера, доказывающего его существование». В связи с этим экологи намерены создать «научный арт-проект».
«Мы надеемся, что чем больше будет разговоров вокруг нашего памятника и глобального потепления, тем больше политикам придётся принимать конкретных, основанных на фактах решений», — говорится в заявлении.
В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.
RT на русском: последние новости
США и партнёры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ Почему биологи назвали новый вид жуков в честь Леонардо Ди Каприо Как сообщения о «базах США в Казахстане» повлияют на переговоры о статусе Каспия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем484
США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына249
Виторган увез дочь из России139
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили205
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»547
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение