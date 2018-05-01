Индийский военный поход: что планировал Гитлер

Накануне Второй Мировой войны одной из главных проблем, стоявших перед гитлеровской Германией , была относительная нехватка природных ресурсов, в частности, нефти и металлов. В отличие от Советского Союза, имевшего значительные месторождения на своей территории, и ведущих западных держав, владевших обширными колониями с залежами полезных ископаемых, Германии приходилось делать закупки за рубежом. При длительной войне такая ситуация могла обернуться катастрофическими последствиями. Неудивительно, что немецкое руководство обратило свои взоры на юг Советского Союза (прежде всего, на кавказские нефтепромыслы) и на британские владения на Ближнем Востоке и в Индии . [С-BLOCK]

Иран и Осенью 1940 года немецкий гросс-адмирал Редер во всеуслышанье заявил: «Британская нефть на Ближнем Востоке — более ценный приз, чем российская нефть на Каспии». Параллельно с планом «Барбаросса» по нападению на СССР германский Генштаб разрабатывал планы индийского военного похода — через Балканы, Турцию Афганистан с северной стороны и через Северную Африку и Ближний Восток — с южной. Кроме того, с востока в тыл британским войскам в Индии впоследствии могла ударить Япония — союзник Германии. О том, какое значение придавалось этому плану, говорит тот факт, что его разрабатывали ведущие стратеги немецкого Генштаба фельдмаршал Кейтель и генерал Йодль, тогда как планом «Барбаросса» занимались их подчинённые.

Планы завоевания Индии, «жемчужины британской короны», вынашивались в Германии ещё во время Первой Мировой войны. Это должно было коренным образом подорвать мощь Британской империи и заставить её пойти на уступки. Если высадка на Британские острова из-за мощного британского флота и системы береговых укреплений казалось задачей почти невозможной, то захват колоний выглядел более реальным. В феврале 1941 года немецкое командование приняло решение о походе на Индию. [С-BLOCK]

В этом же месяце в Северной Африке высадился немецкий экспедиционный корпус Роммеля. Одной из основных задач этой операции был захват Египта и выход к Суэцкому каналу, чтобы тем самым перерезать британские коммуникации с азиатскими колониями. С этой же целью Гитлер планировал и взятие Гибралтара , но не смог достичь соглашения с испанским правителем Франко о пропуске немецких войск к этому британскому форпосту у входа в Средиземное море. А весной 1941 года немецкие войска одну за другой оккупировали балканские страны, пройдя первый этап северной части индийского маршрута.

Наряду с военными приготовлениями немецкое командование вело большую пропагандистскую работу среди ближневосточного населения. Было организовано радиовещание на арабском языке, установлены контакты с лидерами мусульманского мира (особенно важным оказалось привлечение в союзники авторитетнейшего Великого Муфтия Иерусалима аль-Хусейни) и потенциальными вождями национально-освободительных движений в британских колониях. В Британской Индии (тогда она включала в себя и нынешний Пакистан ) и Афганистане ставка делалась на антиколониальное восстание мусульманских пуштунских племён, а его знаменем должен был стать свергнутый в 1929 году афганский падишах Аманулла-хан (план северного прохода в Индию так и назывался — «Аманулла»). Кроме того, в Индии и Иране были созданы крупные пронацистские «арийские» организации. На Ближнем Востоке работали обширная немецкая агентура и военные советники, организовывались поставки оружия. Была даже организована подготовка войсковых мулл для будущих регулярных мусульманских подразделений. [С-BLOCK]

Эти действия принесли свои плоды. Весной 1941 года в Ираке произошло антибританское восстание, поначалу поддержанное Германией. В Ирак были направлены немецкие военные самолёты, но затем военная поддержка неожиданно была свёрнута, и в результате англо-иракская война в течение месяца закончилась победой Великобритании . Тогда же германское командование резко сократило поставки живой силы и техники войскам Роммеля в Северной Африке, и их наступление приостановилось.