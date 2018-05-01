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Из грязи в князи: от жителей Ангарского в Волгограде отделались остановкой-насестом
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Из грязи в князи: от жителей Ангарского в Волгограде отделались остановкой-насестом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда в социальный сетях не первый раз потешаются над новой остановкой «улица Раздольная» в Дзержинском районе. Вместо снесенного осенью прошлого года остановочного павильона на месте, где в дождь образуется непролазная грязь, около двух недель поставили новый. Горожане уже успели прозвать новую остановку насестом.
— До осени прошлого года у нас на Раздольной была нормальная остановка, — рассказывает жительница Ангарского Юлия Стоян. — Были два ларька, а у них — скамеечка. Над головой — навес. И воды было где купить, и где от дождя спрятаться. Но остановку снесли, не оставив нам вообще ничего. В итоге в осень мы оказались под открытым небом.
В дождь на Раздольной приходится ждать транспорт на дороге
Неприятностей жителям Ангарского доставил еще и тот факт, что на месте старой остановки коммунальные службы затеяли раскопки.
— Долго что-то копали, — говорит волгоградка. — В итоге потом все засыпали и уехали, оставив нас по уши в грязи. Так мы и провели осень — стоя на проезжей части, чтобы не перемазаться. Так встретили Новый год и весну.
Две недели назад жителям Ангарского подарили современный павильон
Когда начали ставить новый, как поначалу думалось, павильон, многие жители Ангарского обрадовались.
— Ну, думаем, закончились наши беды. Но нет. Поставили каркас. Соорудили скамейки, на том, видимо, и успокоились. Крыша, вроде как, должна быть, но ее нет уже две недели. Стены вроде задуманы, но через остановку можно пройти насквозь. Удивляет еще и то, что каркас попросту воткнули в землю. Того и гляди, завалится. Не намечается и прилегающего благоустройства. Остановку поставили ровно в том месте, где при первом хорошем дожде снова будет грязь по колено. Плиткой, как в центре, нам, видимо, слишком богато будет. Будем куковать на своем насесте. Спасибо, что хоть присесть теперь есть куда. И в фирменном сером цвете, как у людей.
Есть подозрения, что при первом сильном ветре остановка взлетит, как домик Элли
Волгоградка уже рассказывала V1.ru об остановках микрорайона Ангарский в Волгограде. Впервые женщина обращалась в редакцию с жалобой на то, что на остановке «Завод „Ахтуба“ снесли единственный торговый павильон. Попутно горожанка рассказала о том, на протяжении всего Анграского исчезли все остановки за исключением одной на областной больнице.
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