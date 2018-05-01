В новом парке на левом берегу уже сломались новые тренажеры

Беговые тренажёры на новой набережной не выдержали наплыва людей и все сломались. Факт запечатлели очевидцы и опубликовали в социальных сетях. Непонятно только от чего: от большого количества желающих или чиновники сэкономили на покупке нормального спортивного инвентаря рассчитанного на нужное количество людей. Напомним, сегодня 1 мая в левобережной зоне вблизи стадиона «Ростова-Арена» состоялось открытие нового парка площадью 16 гектаров. Сумма затрат на его реализация составила почти 700 млн рублей.