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В новом парке на левом берегу уже сломались новые тренажеры
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В новом парке на левом берегу уже сломались новые тренажеры 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
Беговые тренажёры на новой набережной не выдержали наплыва людей и все сломались. Факт запечатлели очевидцы и опубликовали в социальных сетях. Непонятно только от чего: от большого количества желающих или чиновники сэкономили на покупке нормального спортивного инвентаря рассчитанного на нужное количество людей. Напомним, сегодня 1 мая в левобережной зоне вблизи стадиона «Ростова-Арена» состоялось открытие нового парка площадью 16 гектаров. Сумма затрат на его реализация составила почти 700 млн рублей.
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