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Нижегородский губернатор предложил жителям обсудить план развития области
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Нижегородский губернатор предложил жителям обсудить план развития области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Проект развития Нижегородской области до 2035 года «Стратегия-2035» разработан в регионе, во вторник состоялась передача пакета документов главе области Глебу Никитину, сообщила пресс-служба губернатора.
"Стратегия содержит в себе как основные направления развития, так и отраслевые приоритеты, специализацию соответствующих кластеров и конкретные ключевые показатели эффективности. В проект «Стратегии-2035» вошли самые амбициозные задачи, над решением которых будем работать. Обсуждение продолжается, оно открытое, каждый может предложить свою идею или поставить задачу. Я поручил максимально активно привлекать жителей региона к обсуждению. Оно будет идти в течение всего лета", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Уточняется, что обсуждение стратегии состоится как в Нижнем Новгороде, так и в других городах региона.
Планируется, что документ разместят в интернете, сейчас для этого разрабатывается специальный ресурс, где предусмотрят возможность обратной связи с жителями области, чтобы власти могли учесть предложения граждан.
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