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Александр Шаронов вошел в Совет директоров Корпорации развития области
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Александр Шаронов вошел в Совет директоров Корпорации развития области 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Председатель правления НБД-Банка, председатель совета Нижегородской банковской ассоциации Александр Шаронов вошел в Совет директоров Корпорации развития региона, сообшает пресс-служба компании.
Как сообщалось ранее, задачей новой структуры станет повышение инвестиционной привлекательности региона за счет сокращения издержек инвесторов при создании новых предприятий и развитии существующих.
«Корпорация развития — это новый для нашего региона инструмент инвестиционной политики. Создание такого органа — это своевременное событие. Я с большой готовностью и интересом откликнулся на предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина принять участие в новом проекте. Считаю, что работа команды Корпорации развития даст новый импульс инвестиционному процессу в Нижегородской области, а, значит, даст новые возможности для развития бизнеса и экономики. Отмечу, что в настоящее время выделены основные направления реализации Стратегии развития нашего региона до 2035 года: человеческий капитал, экономическое развитие, пространственное развитие и природные ресурсы», — прокомментировал Александр Шаронов.
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