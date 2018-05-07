Александр Шаронов вошел в Совет директоров Корпорации развития области

Председатель правления НБД-Банка , председатель совета Нижегородской банковской ассоциации Александр Шаронов вошел в Совет директоров Корпорации развития региона, сообшает пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, задачей новой структуры станет повышение инвестиционной привлекательности региона за счет сокращения издержек инвесторов при создании новых предприятий и развитии существующих.