Собчак разнесли в пух и прах за демонстрацию роскошной жизни

Ксения Собчак в очередной раз попала под грозу из гневных посланий подписчиков. Телеведущую буквально разнесли в пух и прах за снимок из частного самолета. Ей припомнили и детство, и юность, и времена «Дома-2», и ее участие в президентской гонке.

"1 мая для меня значит только одно: завтра — День Рождения Мамы! Лечу поздравлять!", — написала Собчак под фотографией, на которой запечатлена ее рука на фоне накрытого стола в самолете.

Подписчики негодуют и задаются вопросом, откуда у Собчак деньги на роскошную жизнь. «Да, Навальному в финансах до вас как до Китая раком, хотя может он счастлив, что никого не обманывает», «Хорошо, когда с деньгами порядок. А мы только на жизнь успеваем заработать. Папа Собчак молодец, вовремя отреагировал на перестройку. …И достаток хлынул в дом! …Я не из зависти, просто все очень далеки от народа!», «Красиво жить не запретишь, респект», — оставляют комментарии подписчики.

Ксения Собчак любит играть на чувствах своих подписчиков. Она регулярно делится снимками, которые вызывают у людей чувство зависти, и они не могут пройти мимо, не оставив злобный комментарий.

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