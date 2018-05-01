Владимир Кубышко в Белгороде принял участие в церемонии открытия военно-спортивных сборов воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы»

Обращаясь к участникам сбора, Владимир Кубышко подчеркнул, что традиционно военно-спортивный сбор проходит в канун главного праздника страны — Дня Победы.

«Земля, на которой мы с вами стоим, стала символом чести, отваги и мужества. Она хранит в себе силу, единство духа и единство веры, объединяя не одно поколение россиян. Побывать в этом священном и памятном месте — это значит, сердцем прикоснуться к подвигу», — отметил генерал-лейтенант внутренней службы.

Участниками военно-спортивного сбора в этом году стали учащиеся Астраханского, Грозненского, Елабужского, Новочеркасского, Санкт-Петербургского, Читинского суворовских военных училищ МВД России, а также воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России. Всего около двухсот кадетов и суворовцев.

После возложения цветов к Вечному огню, наследники Победы прошли торжественным маршем под музыку духового оркестра.

В ближайшие две недели кадеты и суворовцы встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, посостязаются в военно-спортивных эстафетах, примут участие в параде войск и сил Белгородского гарнизона и других праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

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