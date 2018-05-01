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Владимир Кубышко в Белгороде принял участие в церемонии открытия военно-спортивных сборов воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы»
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Владимир Кубышко в Белгороде принял участие в церемонии открытия военно-спортивных сборов воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Воспитанников суворовских военных училищ МВД России приветствовали начальник ДГСК МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко, заместитель Губернатора Белгородской области — начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова, начальник Белгородского ЮИ МВД России имени И. Д. Путилина генерал-майор полиции Игорь Амельчаков, начальник УМВД России по Белгородской области генерал-майор полиции Василий Умнов, Герой России Вячеслав Воробьев, руководители региональных органов государственной власти и местного самоуправления, руководители правоохранительных органов, ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, начальники суворовских училищ и другие почетные гости.
Обращаясь к участникам сбора, Владимир Кубышко подчеркнул, что традиционно военно-спортивный сбор проходит в канун главного праздника страны — Дня Победы.
«Земля, на которой мы с вами стоим, стала символом чести, отваги и мужества. Она хранит в себе силу, единство духа и единство веры, объединяя не одно поколение россиян. Побывать в этом священном и памятном месте — это значит, сердцем прикоснуться к подвигу», — отметил генерал-лейтенант внутренней службы.
Участниками военно-спортивного сбора в этом году стали учащиеся Астраханского, Грозненского, Елабужского, Новочеркасского, Санкт-Петербургского, Читинского суворовских военных училищ МВД России, а также воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России. Всего около двухсот кадетов и суворовцев.
После возложения цветов к Вечному огню, наследники Победы прошли торжественным маршем под музыку духового оркестра.
В ближайшие две недели кадеты и суворовцы встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, посостязаются в военно-спортивных эстафетах, примут участие в параде войск и сил Белгородского гарнизона и других праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Справочно:
Военно-спортивные сборы воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы» проводятся с 2015 года. Первый сбор состоялся на базе Санкт-Петербургского университета МВД России, второй — на базе Волгоградской академии МВД России (2016г.), третий — на базе Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя (2017г.).
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