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В Калуге открыли обновленную Доску Почета
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В Калуге открыли обновленную Доску Почета 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Празднование Первомая в Калуге началось с открытия обновленной Доски Почета «Дела и люди» на Московской площади. Накануне праздника на Доске Почета появились фото двадцати калужан — педагогов, медиков, деятелей науки и культуры, представителей промышленности и сельского хозяйства. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Калужане, занесенные сегодня на Доску Почета — это гордость нашего города, все они много лет трудились на благо Калуги в самых разных отраслях, их кандидатуры были выдвинуты трудовыми коллективами, где были отобраны самые достойные. Среди кандидатов есть представители трудовых династий, уже на протяжении нескольких поколений работающие на калужских предприятиях. Сегодня их заслуги оценены должным образом», — подчеркнул принимавший участие в открытии Доски Почета глава городского самоуправления Александр Иванов. По сообщению пресс-службы городской думы, помимо Александра Иванова на церемонии присутствовали председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, замгубернатора Константин Горобцов, городской Голова Дмитрий Разумовский и люди, фотопортреты которых украсили Доску Почета. Всем занесенным на Доску Почета были вручены дипломы.
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