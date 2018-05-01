Наташа Королева на свежем снимке выглядит старше своих лет

Наташа Королева в конце мая отметит свой сорок пятый день рождения. Артистка недавно привела себя в форму: похудела и подтянула тело с помощью массажа. Результатами она похвасталась на одном из своих концертов, появившись в роскошном облегающем платье. Однако лицо, как отметили сегодня пользователи, выдает возраст артистки.

В своем микроблоге Юлия Савичева поделилась снимком, на котором она запечатлена с Наташей Королевой перед стартом программы «Привет, Андрей!». Подписчики были беспощадны в своих комментариях. «Наташа Королёва стала похожа на Тарзана!)) Не светится!», «Наташа стала похожа на своего мужа», «Я Королеву не узнала…», — пишут под снимком.

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Недоброжелатели считают, что у Королевой выдался непростой год. После того как ее супруг был запечатлен на сцене в объятиях с незнакомкой, стали ходить слухи, что Сергей изменяет Наталье. Однако сам стриптизер не раз говорил в интервью, что даже не думал об этом.