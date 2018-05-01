Ещё
Глава совета раввинов Европы призвал активнее бороться с антисемитизмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава совета раввинов Европы призвал активнее бороться с антисемитизмом 

РИА Новости 1 час назад
РИГА, 1 мая — РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт призвал европейских политиков эффективнее и жестче бороться с проявлениями антисемитизма: по словам Гольдшмидта, до сих пор в городах Европы есть районы, где евреям небезопасно появляться в кипе.
В Риге проходит конференция европейских раввинов, на которой, в частности, обсуждается вопрос безопасности ношения кипы на улицах городов Европы.
Поводом стало нападение сирийского беженца на израильского студента в кипе в центре Берлина 18 апреля. По данным немецкой полиции, нападавший выкрикивал антисемитские оскорбления, а одного из молодых людей избил ремнем. После он скрылся, однако затем сдался полиции.
В соцсетях появилось видео, на котором показано, как молодой человек бьет другого ремнем и кричит на арабском «еврей».
"Европе действительно есть места, где евреям опасно гулять в кипе. Это, например, пригороды Парижа, в Брюсселе есть места. Есть места, где, напротив, безопасно ходить в них", — сказал агентству раввин Гольдшмидт в кулуарах конференции.
По его словам, каждое нападение нужно обязательно фиксировать, например на камеру смартфона, как это было сделано в Берлине. Если это будет делаться и за нападения «будут сразу наказывать», то с этой проблемой, по его мнению, можно будет бороться более эффективно.
"Но для этого нужно иметь желание со стороны политиков. Политическая воля сейчас есть, но она должно быть более жесткой, конкретной и эффективной", — отметил раввин.
РИА Новости: последние новости
Россиянка нечаянно оставила свыше $7 тысяч чаевых в кебабной в Швейцарии Демонстранты в Лондоне выступили против экономии правительства и расизма США заявили о нападении в Сирии на поддерживаемые коалицией силы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем356
Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении206
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили196
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»534
Запад разворачивает новую операцию в Сирии410
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение