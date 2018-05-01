Условия работы журналистов в современном мире рассмотрели на совещании ЮНЕСКО в Гане 

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Условия работы журналистов в современном мире рассмотрены на совещании Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), завершившемся во вторник в Гане. В двухдневной встрече, созванной Международной программой развития коммуникаций (МПРК), приняли участие члены бюро этой межправительственной структуры, руководители других подразделений ЮНЕСКО.
Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, представлявший Россию на совещании, рассказал на встрече о деятельности национальной комиссии содействия МПРК. «Одним из важных направлений нашей работы является оказание поддержки русскоязычным медиа в зарубежных странах», — отметил он.
Полномочия России в совете до 2021 года
Как сообщил Гусман, принято решение о том, что очередная сессия межправительственного совета МПРК пройдет в Париже 21-22 ноября. Россия, которую представляет ТАСС, избрана в состав совета до 2021 года.
Участники форума обменялись мнениями о задачах МПРК в деле обеспечения безопасности журналистов. В 2017 году число погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей представителей СМИ составило 65 человек — по сравнению с 79 годом ранее. Однако трагическая гибель по меньшей мере десяти журналистов при взрыве в Кабуле в понедельник свидетельствует о том, что снижать внимание к этой теме преждевременно. Как считает российский представитель, «необходимо как можно более эффективно использовать весь потенциал международной программы для обеспечения надежных условий работы сотрудников СМИ».
Совещание состоялось в канун Всемирного дня свободы прессы, который будет отмечаться 3 мая в 25-й раз. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН по рекомендации ЮНЕСКО в 1993 году. В этом году главная тема этого международного дня — «Медиа, юстиция и правовое государство».
У истоков программы — нобелевские лауреаты
Международная программа развития коммуникаций основана в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты — ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых писателей ХХ века Габриэль Гарсиа Маркес. Эта специализированная программа ЮНЕСКО и сегодня остается ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации поддержки средств массовой информации.
За почти четыре десятилетия МПРК спонсировала около 2 тыс. проектов поддержки прессы в 140 странах. На эти цели по ее каналам было направлено более 100 млн долларов. Международную программу возглавляет в настоящее время представитель Нидерландов, писатель и журналист Албана Шала.