Условия работы журналистов в современном мире рассмотрели на совещании ЮНЕСКО в Гане

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман , представлявший Россию на совещании, рассказал на встрече о деятельности национальной комиссии содействия МПРК. «Одним из важных направлений нашей работы является оказание поддержки русскоязычным медиа в зарубежных странах», — отметил он.

Полномочия России в совете до 2021 года

Как сообщил Гусман, принято решение о том, что очередная сессия межправительственного совета МПРК пройдет в Париже 21-22 ноября. Россия, которую представляет ТАСС, избрана в состав совета до 2021 года.

Участники форума обменялись мнениями о задачах МПРК в деле обеспечения безопасности журналистов. В 2017 году число погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей представителей СМИ составило 65 человек — по сравнению с 79 годом ранее. Однако трагическая гибель по меньшей мере десяти журналистов при взрыве в Кабуле в понедельник свидетельствует о том, что снижать внимание к этой теме преждевременно. Как считает российский представитель, «необходимо как можно более эффективно использовать весь потенциал международной программы для обеспечения надежных условий работы сотрудников СМИ».

Совещание состоялось в канун Всемирного дня свободы прессы, который будет отмечаться 3 мая в 25-й раз. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН по рекомендации ЮНЕСКО в 1993 году. В этом году главная тема этого международного дня — «Медиа, юстиция и правовое государство».

У истоков программы — нобелевские лауреаты

Международная программа развития коммуникаций основана в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты — ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых писателей ХХ века Габриэль Гарсиа Маркес. Эта специализированная программа ЮНЕСКО и сегодня остается ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации поддержки средств массовой информации.