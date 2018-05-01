5 тыс. человек пришли на гуляния, приуроченные к открытию летнего сезона в парках Химок

В парках подмосковных Химок состоялось официальное открытие весенне-летнего сезона, в мероприятиях поучаствовали почти 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Праздничные программы прошли в парке имени Л. Н. Толстого, «Дубки», Величко и набережной «Эко — берег». Участие в гуляниях приняли порядка пяти тысяч жителей и гостей муниципалитета», — говорится в сообщении.

В течение всего дня посетители парков могли принять участие в яркой развлекательной программе: спортивные состязания, мастер — классы, выступления творческих коллективов. Каждый смог найти занятие по душе. В этом году на открытие сезона пришли около 5 тысяч местных жителей и гостей округа, 3 тысячи из которых посетили парк имени Льва Толстого

«Парки Химок всегда являются особенным местом притяжения для наших жителей. Благодаря реализации программы по комплексному благоустройству и созданию комфортной городской среды, зоны отдыха в Химках приобретают новый формат. Это место — где можно не только найти развлечение по душе, но и отдохнуть всей семьей», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин

В парке имени Льва Толстого был организован фестиваль настольных игр, где участники смогли попробовать силы в лучших настольных играх мира. Праздничная программа прошла также в парке «Дубки», парке имени Величко и в зоне отдыха «ЭКО — берег».