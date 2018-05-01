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5 тыс. человек пришли на гуляния, приуроченные к открытию летнего сезона в парках Химок
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5 тыс. человек пришли на гуляния, приуроченные к открытию летнего сезона в парках Химок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В парках подмосковных Химок состоялось официальное открытие весенне-летнего сезона, в мероприятиях поучаствовали почти 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Праздничные программы прошли в парке имени Л. Н. Толстого, «Дубки», Величко и набережной «Эко — берег». Участие в гуляниях приняли порядка пяти тысяч жителей и гостей муниципалитета», — говорится в сообщении.
В течение всего дня посетители парков могли принять участие в яркой развлекательной программе: спортивные состязания, мастер — классы, выступления творческих коллективов. Каждый смог найти занятие по душе. В этом году на открытие сезона пришли около 5 тысяч местных жителей и гостей округа, 3 тысячи из которых посетили парк имени Льва Толстого.
«Парки Химок всегда являются особенным местом притяжения для наших жителей. Благодаря реализации программы по комплексному благоустройству и созданию комфортной городской среды, зоны отдыха в Химках приобретают новый формат. Это место — где можно не только найти развлечение по душе, но и отдохнуть всей семьей», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
В парке имени Льва Толстого был организован фестиваль настольных игр, где участники смогли попробовать силы в лучших настольных играх мира. Праздничная программа прошла также в парке «Дубки», парке имени Величко и в зоне отдыха «ЭКО — берег».
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