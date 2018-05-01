В Москве подросток ограбил и убил студентку. Он любил шутеры от первого лица и аниме

На востоке Москве 15‐летний подросток напал на студентку. Пытаясь ограбить девушку, он нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подросток задержан.

Трагедия произошла поздно вечером 30 апреля на 4-й Новокузьминской улице. 21-летняя студентка РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина подошла к банкомату, где ее и приметил подросток. Девушка сняла нужную сумму и собиралась отправиться домой.

Молодой человек кинулся на нее, пытаясь вырвать сумку, студентка начала отбиваться от преступника. Тогда он достал нож и несколько раз ударил ее в грудь. Девушка скончалась на месте. Ее тело спустя несколько часов обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую и полицию. Убийца, взяв деньги и телефон, скрылся с места преступления. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, вечером 30 апреля 2018 года несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в городе Москве, с целью ограбления нанес молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте

— СК по Москве.

Любил шутеры и аниме

Малолетнего преступника нашли очень быстро — выследить телефон убитой студентки оказалось легко. Оперативно установить личность злоумышленника удалось, в том числе, благодаря камерам видеонаблюдени. Каково же было удивление правоохранителей, когда они увидели 15-летнего подростка. В момент, когда за ним пришли полицейские, он играл в компьютерную игру. Мальчик сразу признал свою вину

Телеграм-канал Mash рассказал подробности об увлечениях убийцы. Оказалось, что подросток любил игру в жанре «королевская битва» PUBG и подобные ей. Своими успехами в них он хвастался в социальных сетях. Также он увлекался аниме и часто заходил на форумы и паблики по этой теме.

Life поговорил с соседями подростка. Они рассказали, что мальчик рос в хорошей семье и всегда вызывал только положительные эмоции. По словам соседки, он занимался карате, был самостоятельным и вежливым.

«На психику подростка влияет все»

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал «360», что в обществе бытует странное представление о «благополучных семьях» — в первую очередь, здесь оценивают финансовое положение родителей, наличие у ребенка модной одежды, гаджетов и так далее. Однако важнее некое психологическое благополучие и чувство защищенности, потому что все и всегда начинается в семье. Влияют на ребенка и многие другие аспекты жизни — ситуация в школе, наличие друзей, увлечения.

Вообще, на психику подростка влияет все: и учеба в школе, и ситуация дома, и его увлечения — спорт, онлайн игры, наркотики. На психику влияют и определенные социальные факторы, которые предъявляют некоторые требования к поведению подростка

— Александр Федорович.

Он добавил, что будущее юного убийцы зависит от того, что им двигало — желание украсть, убить, месть или что-то еще. Немаловажную роль играет и его состояние — возможно, у подростка есть серьезные психические отклонения.

«Основной момент в этой ситуации будет определяться мотивом — то есть за чем он это сделал. Что он у нее отнимал: телефон, деньги или у нее было что-то, что было нужно ему в этот момент. Вот этого будет зависеть очень многое, что касается его дальнейшей судьбы», — сказал врач.