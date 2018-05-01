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«Не рухнет от ветра?»: горожане пожаловались на стройку вблизи детского сада на Осипенко
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«Не рухнет от ветра?»: горожане пожаловались на стройку вблизи детского сада на Осипенко 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на опасную близость строительной площадки к детскому саду по адресу Осипенко, 128. По их словам, рабочие покинули объект и оставили кран без присмотра. Сейчас его стрела нависает над детской площадкой.
— В городе уже было несколько случаев падения кранов. Сотрудники МЧС предупредили о штормовом предупреждении, синоптики обещают сильные ветра. Не упадет ли кран? — опасаются местные жители.
По словам представителей государственной инспекции строительного надзора Самарской области, разрешения на строительство они не получали.
— Застройщик в инспекцию с извещением о начале строительства не обращался, проектную документацию не предоставлял, — пояснили в ведомстве. — В настоящее время инспекция не может провести проверку на соответствие строительной площадки требованиям проектной документации.
Единственное, что могут сделать сотрудники ГИСН — это оградить стройплощадку и закрыть на нее все входы.
По вопросу, относящемуся к полномочиям ГИСН: площадка полностью огорожена, доступ на площадку отсутствует. В обращении затронут вопрос по возможным случаям возникновения аварийной ситуации с башенным краном.
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